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Economia

Ibovespa avança 1% e encerra agosto com leve alta acumulada

Mercados operam de olho em preço do petróleo, pesquisas eleitorais e Boletim Focus em último pregão do mês

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 17h33
Interior moderno da B3 com iluminação azul, exibindo o logo grande da bolsa e um painel eletrônico com cotações de ações
Painel da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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Ibovespa avança 1% e encerra agosto com leve alta acumulada Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve valorização de 1% nesta segunda-feira, 31, avançando para os 177,4 mil pontos. No mês, a bolsa de valores brasileira registrou alta acumulada de 0,15%. No resumo de agosto, sofreu com uma forte saída dos investidores estrangeiros, totalizando aproximadamente 23 bilhões de reais em resgates até o dia 20. A partir de então, houve a entrada de quase 5 bilhões de reais, impulsionada por ações de Vale e Petrobras e pesquisas eleitorais.

Hoje, operou de olho principalmente nas ações da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para o índice, que sobem mais de 3% em meio à alta do petróleo no mercado internacional, que acontece após os Estados Unidos voltarem a atacar o Irã. Somado a isso, os investidores refletiram uma pesquisa mais favorável para o senador e pré-candidato Flavio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições presidenciais.

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Além disso, a agenda econômica brasileira contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os economistas consultados pelo Banco Central voltaram a reduzir a projeção para a inflação de 2026. O IPCA deve encerrar 2026 em 5,01%, ante aos 5,02% projetados na semana anterior. O relatório manteve a expectativa de 13,75% ao ano de taxa Selic para o fim do ano.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 2,83%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que avançou 0,84% e pelo Bradesco (BBDC4), que subiu 0,64%. O Santander (SANB11) nadou em direção contrária e teve desvalorização de 1,50%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa, cotado a 5,18 reais, depois de uma sexta-feira de forte valorização no ativo. “Os investidores ainda estão em um tom mais cauteloso, após a escalada nas tensões no Oriente Médio e também aguardando a reunião do Federal Reserve (Fed) para poder entender os próximos movimentos da taxa de juros norte-americana”, afirma Gabriel Magno, sócio da AW Capital.

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