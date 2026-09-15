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Ibovespa avança 0,54% em clima de cautela antes de Superquarta

Mercados operam de olho em decisões sobre juros, preço do petróleo e votação no STF

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 17h42
Interior moderno da B3 com iluminação azul, exibindo o logo grande da bolsa e um painel eletrônico com cotações de ações
Painel da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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Ibovespa avança 0,54% em clima de cautela antes de Superquarta Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve valorização de 0,54% nesta terça-feira, 15, avançando para os 186,5 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em compasso majoritariamente de cautela, de olho na Superquarta, no dia 16, quando Brasil e Estados Unidos divulgam as decisões sobre suas respectivas políticas monetárias.

As expectativas são de alta de juros nos EUA e um corte na taxa básica no Brasil. Porém, mais do que as decisões em si, os comunicados serão importantes para entender pistas dos próximos passos dos bancos centrais.

No cenário doméstico, as vendas do comércio varejista brasileiro recuaram 0,8% em julho na comparação com junho, já descontados os efeitos sazonais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado reforça a leitura de perda gradual de força da atividade econômica brasileira, fator que pode influenciar as projeções para os próximos passos da política monetária do país.

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Somado a isso, a alta no preço do barril de petróleo Brent — que elevou a cotação para 108 dólares — impulsiona os papéis da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para os negócios, para cima. O avanço foi de 3,09%.

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Por outro lado, o mercado está tenso devido ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, o que gera incerteza política, pressiona o dólar e traz maior volatilidade. “Ter o Supremo em foco com eventuais corrupções gera incertezas em relação ao investidor nacional e estrangeiro, abrindo margem para risco/Brasil”, explica Marcos Bassani, especialista em investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com alta de 0,99%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 0,71% e pelo Banco do Brasil (BBAS3), que caiu 0,36%. O Itaú (ITUB4) nadou em direção contrária e teve valorização de 0,76%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,15 reais. 

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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