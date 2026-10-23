Ibovespa avança 0,47% em último pregão antes do segundo turno das eleições

O Ibovespa teve valorização de 0,47% nesta sexta-feira, 23, avançando para os 205 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de olho na alta do preço do barril de petróleo Brent, que atingiu o patamar de 117 dólares. A commodity dá força à Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para os negócios, que sobe 1,47% e ajuda a puxar o índice.

“As compras ganham ritmo no decorrer da tarde, com investidores se posicionando antes do resultado das eleições presidenciais no domingo”, afirma Vitor Kayo, economista sênior da Nomad. “O pano de fundo continua prudente, com o mercado esperando o debate e as últimas pesquisas, num pregão de acomodação de carteiras antes da votação.”

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 3,34%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 0,74%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,62%, enquanto o Santander (SANB11) nadou na direção contrária e teve desvalorização de 0,79%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 4,98 reais. O movimento pode refletir ajustes pontuais de posição e algum fluxo de recursos do exterior no último pregão antes do segundo turno. “Ainda assim, o ambiente continua cauteloso, com pesquisas indicando uma disputa apertada”, diz Kayo.

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