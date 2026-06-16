ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa aprofunda perdas em meio à trégua iminente entre EUA e Irã

Queda do preço do petróleo influencia ações da Petrobras, que puxa índice da B3 para baixo

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h47
EM BAIXA - Painel da B3: desconfiança e juro alto murcharam a bolsa de valores
EM BAIXA: Bolsa de valores brasileira segue acumulando perdas apesar de arrefecimento de tensões geopolíticas (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa aprofunda perdas em meio à trégua iminente entre EUA e Irã Priorize VEJA no Google

O índice Ibovespa, principal indicador do mercado financeiro, opera em baixa de 0,59% por volta das 11h30, aos 169.402 pontos. O mercado de renda variável, com isso, aprofunda perdas observadas recentemente. O índice da B3, a bolsa brasileira, já havia caído 0,42% na segunda-feira, 15, dia seguinte ao anúncio de uma trégua iminente entre Estados Unidos e Irã. Os dois países teriam assinado um pré-acordo de cessar-fogo digitalmente, com cerimônia para assinatura presencial marcada para sexta-feira 19, na Suíça.

Entre os principais destaques negativos desta semana está a Petrobras, que acumula baixa de 5,87% desde o fim de semana. O movimento está ligado ao preço do petróleo, que recua 3,98% por volta das 11h30, cotado a 79,90 dólares por barril. O dólar opera em alta de 0,77%, cotado a 5,12 reais.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para interromper a ofensiva militar no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz, segundo anúncio feito pelo Paquistão, país que intermediou as negociações. O acordo promete algum alívio para o comércio internacional, que tem o Golfo Pérsico como rota estratégica. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo passa por Ormuz.

Continua após a publicidade

Semana de “superquarta”

A notícia sobre o acordo entre EUA e Irã chegou em uma semana decisiva para a política monetária global. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vai decidir sobre a manutenção de sua taxa de juros na quarta-feira, 17, mesmo dia em que o Banco Central do Brasil apita sobre os rumos da Selic. A combinação das duas decisões em uma única quarta-feira é o que o mercado financeiro brasileiro chama de “superquarta”. Até antes do anúncio do acordo de paz no Oriente Médio, o mercado apostava em um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros do Brasil, mas também considerava a possibilidade de manutenção.

Siga

Apesar das boas notícias vindas do exterior, ainda resta saber qual será o seu reflexo na economia real. O cenário brasileiro vinha piorando nas últimas semanas. O Boletim Focus divulgado na segunda-feira 15 — que, portanto, não considera o acordo entre EUA e Irã — piorou as expectativas de inflação e juros. Os agentes de mercado consultados pela pesquisa apostam em uma inflação de 5,3% ao final do ano, ou seja, bem acima do teto da meta do Banco Central, fixado em 4,5%. A Selic deve encerrar 2026 em 13,75%, segundo o Focus.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
acordo
B3
Bolsa de Valores
Estados Unidos
Estreito de Ormuz
Ibovespa
Petrobras
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).