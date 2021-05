Ibovespa atinge 125 mil pontos nesta tarde

Na manhã desta sexta-feira, 28, o Ibovespa abriu em alta e no começo da tarde bateu os 125 mil pontos, patamar que não vinha sendo alcançado desde janeiro e que foi impulsionado principalmente pelo otimismo global. À 12h34, o Ibovespa teve alta de 0,59%, para 125.103,63 pontos. O novo pacote de 6 trilhões de dólares proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, animou os investidores e a recuperação econômica na maior economia do mundo é impulsionada pela ampla imunização da população, indicando que os fechamentos da economia devido à Covid-19 ficaram para trás.

O impulso para o Ibovespa ultrapassar os 125 mil pontos e bater a máxima histórica, dos 125.323,53 pontos, cresceu nesta manhã pela divulgação dos PCEs, que indicam a inflação nos EUA e são usados para balizar as decisões do Fed. O PCE Core, que exclui alimentos e commodities por sofrerem alta volatilidade sazonal, foi de 0,7%, em abril, apenas 0,1% acima da expectativa dos economistas da Bloomberg e 0,3% acima da alta do mês anterior.

Já o PCE mais amplo veio exatamente igual ao mês anterior, em 0,6%. Os dados foram divulgados pelo Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos. A variação anual veio na maior alta em 13 anos, mas não assusta porque se deve ao contraste entre a recuperação da economia em 2021 e a paralisação sofrida em 2020 devido ao coronavírus.

Estes dados animaram as bolsas e vêm ao encontro das declarações que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, vem fazendo desde o ano passado sobre ser temporária a inflação nos Estados Unidos após a Covid-19. Às 12h50 no horário de Brasília, o Dow Jones tinha alta de 0,32%, a 34,574.28 pontos, e o S&P 500 subia 0,29%, para 4,213.04 pontos.

A recuperação global vem impulsionando os preços das commodities e o petróleo Brent subia 0,46%, para 69,76 dólares. A alta impulsionou petroleiras de todo o mundo e no mesmo horário a Petrobras subia 4,16% nos papeis PETR3. A bolsa de valores brasileira se beneficia da alta demanda por commodities e da desvalorização do real que impulsionou na semana gigantes como Vale.

Além disso, o valor do Ibovespa foi destravado após a aprovação do Orçamento de 2021 que, mesmo longe do ideal, aliviou os temores dos investidores sobre uma alta maior do risco fiscal brasileiro. “Quando a gente conseguiu pelo menos garantir o comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, isso deu espaço para muitos ativos que haviam ficado para trás se recuperarem”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos. “Grande parte do nosso índice responde pela exportação de commodities que vem sendo duplamente beneficiada”.