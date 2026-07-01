Ibovespa abre julho em queda com pesquisa eleitoral e expectativa por dados dos EUA
Mercado acompanha cenário político brasileiro e indicadores do mercado de trabalho americano, que podem influenciar os próximos passos do Federal Reserve
O Ibovespa começou o primeiro pregão de julho em queda, refletindo a cautela dos investidores diante de fatores domésticos e internacionais. Por volta do início da manhã desta quarta-feira, 1º, o principal índice da B3 recuava 0,42%, aos 171.302 pontos, enquanto o mercado assimilava uma nova pesquisa eleitoral e acompanhava a expectativa por indicadores econômicos dos Estados Unidos. O dólar operava em alta aos 5,20 reais.
No cenário doméstico, a pesquisa Atlas/Bloomberg mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 6,5 pontos percentuais em uma eventual disputa de segundo turno. O levantamento também aponta vantagem de Lula em todos os cenários de primeiro turno testados, resultado que permanece no radar dos agentes financeiros por seus possíveis reflexos sobre as expectativas para a política econômica.
A agenda brasileira também inclui a divulgação, pelo Banco Central, das estatísticas de juros e spread bancário referentes a maio, além de compromissos públicos do ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Em relação as ações, os grandes bancos operavam em queda com o Itaú (ITUB4) puxando para -1,34% seguido pelo Bradesco (BBDC4) com -1,33%. O Santander (SANB11) e o Banco do Brasil (BBAS3) acompanham o desempenho negativo com -1,23% e -1,21% respectivamente.
Cenário internacional