Ibovespa abre julho em queda com pesquisa eleitoral e expectativa por dados dos EUA

O Ibovespa começou o primeiro pregão de julho em queda, refletindo a cautela dos investidores diante de fatores domésticos e internacionais. Por volta do início da manhã desta quarta-feira, 1º, o principal índice da B3 recuava 0,42%, aos 171.302 pontos, enquanto o mercado assimilava uma nova pesquisa eleitoral e acompanhava a expectativa por indicadores econômicos dos Estados Unidos. O dólar operava em alta aos 5,20 reais.

No cenário doméstico, a pesquisa Atlas/Bloomberg mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 6,5 pontos percentuais em uma eventual disputa de segundo turno. O levantamento também aponta vantagem de Lula em todos os cenários de primeiro turno testados, resultado que permanece no radar dos agentes financeiros por seus possíveis reflexos sobre as expectativas para a política econômica.

A agenda brasileira também inclui a divulgação, pelo Banco Central, das estatísticas de juros e spread bancário referentes a maio, além de compromissos públicos do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Em relação as ações, os grandes bancos operavam em queda com o Itaú (ITUB4) puxando para -1,34% seguido pelo Bradesco (BBDC4) com -1,33%. O Santander (SANB11) e o Banco do Brasil (BBAS3) acompanham o desempenho negativo com -1,23% e -1,21% respectivamente.

Cenário internacional

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Continua após a publicidade Continua após a publicidade No exterior, os investidores adotam postura mais defensiva na abertura do segundo semestre. As atenções se voltam para os indicadores do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que devem ajudar a calibrar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. O ambiente internacional também segue marcado pelas incertezas geopolíticas, enquanto o Irã mantém distância de um acordo com os Estados Unidos que permitiria a normalização do tráfego no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. Na avaliação de Bruno Yamashita, Coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, o início do segundo semestre é marcado por um processo de ajuste dos mercados após um primeiro semestre de forte volatilidade, influenciado por tensões geopolíticas, inteligência artificial, fortalecimento do dólar e resultados corporativos. Segundo ele, o principal foco dos investidores nesta semana será a divulgação dos dados do mercado de trabalho americano. “O relatório da ADP mostrou a criação de 98 mil vagas no setor privado, abaixo da expectativa de 122 mil, mas ainda indicando um mercado de trabalho resiliente. Amanhã teremos a divulgação do payroll, que trará uma visão mais ampla sobre emprego, salários e taxa de desemprego, sendo o principal evento econômico da semana”, afirma. Para Yamashita, julho deve permanecer movimentado para os mercados globais. “Além dos dados de emprego, os investidores acompanharão, nas próximas semanas, a reunião do Federal Reserve e o início da temporada de balanços das empresas americanas referentes ao segundo trimestre, fatores que devem direcionar o comportamento dos ativos ao longo do mês”, conclui. Continua após a publicidade