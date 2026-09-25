ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa abre em queda pelo terceiro dia seguido; dólar recua

Mercado repercute encontro entre Trump e Xi Jinping, enquanto juros futuros e incertezas domésticas seguem no radar

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h52
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa abre em queda pelo terceiro dia seguido; dólar recua Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 25, dando continuidade às perdas registradas nas duas sessões anteriores. Por volta das 10h30, o principal índice da B3 recuava 0,71%, aos 182 663 pontos, enquanto o dólar perdia força frente ao real e operava próximo de 5,18 reais.

O movimento ocorre após o Ibovespa encerrar a quinta-feira com queda de 0,99%, aos 183.965 pontos. No dia anterior, o índice já havia recuado 0,86%. Na sessão de ontem, Vale e bancos estiveram entre as pressões sobre a Bolsa, enquanto os juros futuros avançaram ao longo da curva.

No exterior, investidores repercutem o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Os dois líderes se reuniram na quinta-feira em Washington em meio às negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. A manutenção da trégua comercial ajuda a reduzir parte da aversão ao risco, embora questões envolvendo comércio, tecnologia e geopolítica permaneçam no radar.

Para Gustavo Assis, CEO da Asset, a melhora no ambiente externo contribui para o recuo da moeda americana nesta manhã. “O movimento de alívio no dólar nesta manhã reflete uma melhora pontual no ambiente externo após duas sessões marcadas por maior aversão ao risco”, afirma.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo Assis, os sinais de diálogo entre Estados Unidos e China e a possibilidade de redução das tensões no Oriente Médio ajudam a aliviar a pressão, mas não eliminam a volatilidade. Petróleo, juros americanos e o cenário doméstico continuam entre os principais fatores acompanhados pelos investidores.

Na Bolsa, o ambiente externo mais favorável disputa espaço com a pressão exercida pelos juros futuros e pelas incertezas fiscais e políticas no Brasil. Assis destaca que, apesar da redução da Selic para 13,75% ao ano, a parte longa da curva de juros continua incorporando prêmio de risco. “Se os juros futuros permanecerem elevados, parte do efeito positivo da queda da taxa básica sobre as empresas acaba sendo limitada, porque decisões de investimento e financiamento de longo prazo dependem muito mais dessas taxas do que apenas da Selic corrente”, explica.

Continua após a publicidade

A trajetória dos juros tem impacto especialmente relevante sobre empresas mais ligadas à economia doméstica e dependentes de crédito e financiamento. Juros futuros mais altos encarecem o custo de capital e podem reduzir o efeito positivo esperado com o início da flexibilização monetária.

Para os próximos pregões, os investidores devem continuar acompanhando as relações entre Estados Unidos e China, a trajetória do petróleo e as sinalizações do Federal Reserve sobre os juros americanos. No Brasil, inflação, situação fiscal e cenário político permanecem entre os principais fatores capazes de movimentar câmbio, juros e Bolsa. “O Ibovespa pode encontrar espaço para recuperação caso haja melhora consistente do ambiente externo e fechamento da curva de juros, mas a volatilidade deve permanecer elevada enquanto esses riscos continuarem presentes”, afirma Assis.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
B3
Bolsa de Valores
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).