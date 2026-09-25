Ibovespa abre em queda pelo terceiro dia seguido; dólar recua

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 25, dando continuidade às perdas registradas nas duas sessões anteriores. Por volta das 10h30, o principal índice da B3 recuava 0,71%, aos 182 663 pontos, enquanto o dólar perdia força frente ao real e operava próximo de 5,18 reais.

O movimento ocorre após o Ibovespa encerrar a quinta-feira com queda de 0,99%, aos 183.965 pontos. No dia anterior, o índice já havia recuado 0,86%. Na sessão de ontem, Vale e bancos estiveram entre as pressões sobre a Bolsa, enquanto os juros futuros avançaram ao longo da curva.

No exterior, investidores repercutem o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. Os dois líderes se reuniram na quinta-feira em Washington em meio às negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. A manutenção da trégua comercial ajuda a reduzir parte da aversão ao risco, embora questões envolvendo comércio, tecnologia e geopolítica permaneçam no radar.

Para Gustavo Assis, CEO da Asset, a melhora no ambiente externo contribui para o recuo da moeda americana nesta manhã. “O movimento de alívio no dólar nesta manhã reflete uma melhora pontual no ambiente externo após duas sessões marcadas por maior aversão ao risco”, afirma.

Continua após a publicidade

Segundo Assis, os sinais de diálogo entre Estados Unidos e China e a possibilidade de redução das tensões no Oriente Médio ajudam a aliviar a pressão, mas não eliminam a volatilidade. Petróleo, juros americanos e o cenário doméstico continuam entre os principais fatores acompanhados pelos investidores.

Na Bolsa, o ambiente externo mais favorável disputa espaço com a pressão exercida pelos juros futuros e pelas incertezas fiscais e políticas no Brasil. Assis destaca que, apesar da redução da Selic para 13,75% ao ano, a parte longa da curva de juros continua incorporando prêmio de risco. “Se os juros futuros permanecerem elevados, parte do efeito positivo da queda da taxa básica sobre as empresas acaba sendo limitada, porque decisões de investimento e financiamento de longo prazo dependem muito mais dessas taxas do que apenas da Selic corrente”, explica.

Continua após a publicidade

A trajetória dos juros tem impacto especialmente relevante sobre empresas mais ligadas à economia doméstica e dependentes de crédito e financiamento. Juros futuros mais altos encarecem o custo de capital e podem reduzir o efeito positivo esperado com o início da flexibilização monetária.

Para os próximos pregões, os investidores devem continuar acompanhando as relações entre Estados Unidos e China, a trajetória do petróleo e as sinalizações do Federal Reserve sobre os juros americanos. No Brasil, inflação, situação fiscal e cenário político permanecem entre os principais fatores capazes de movimentar câmbio, juros e Bolsa. “O Ibovespa pode encontrar espaço para recuperação caso haja melhora consistente do ambiente externo e fechamento da curva de juros, mas a volatilidade deve permanecer elevada enquanto esses riscos continuarem presentes”, afirma Assis.