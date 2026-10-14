Ibovespa abre em queda com inflação dos EUA e cautela eleitoral no radar

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, opera em queda de 1,03% na manhã desta quarta-feira, 14, aos 204 746 pontos, pressionado pela inflação nos Estados Unidos e pela cautela dos investidores com o cenário eleitoral brasileiro. O dólar é negociado próximo de 5,04 reais, em meio às preocupações com a trajetória dos juros americanos e seus possíveis efeitos sobre os mercados emergentes.

O movimento ocorre após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos. O núcleo da inflação americana, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, avançou 0,3% em setembro, acima da expectativa de 0,2%. O resultado reforçou as preocupações com a persistência das pressões inflacionárias e com a possibilidade de o Federal Reserve (Fed), banco central americano, manter uma política monetária mais restritiva.

Segundo Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, a surpresa inflacionária aumenta a pressão sobre os ativos brasileiros, uma vez que juros elevados nos Estados Unidos tornam os títulos americanos mais atraentes e reduzem o apetite dos investidores por mercados emergentes. “A surpresa mostra que a pressão não ficou restrita aos combustíveis e aumenta o risco de novo aperto pelo Fed”, afirma Murad.

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Na prática, a perspectiva de juros americanos mais altos tende a fortalecer o dólar e elevar o retorno exigido pelos investidores para aplicar recursos em países como o Brasil. Esse movimento também pode pressionar os juros futuros domésticos e afetar especialmente empresas mais dependentes de crédito, como as dos setores de varejo e construção civil. O desempenho negativo dá continuidade às perdas registradas na sessão anterior, quando o Ibovespa encerrou o pregão aos 206.872 pontos, com queda de 1,04%. Na ocasião, os juros futuros também avançaram, refletindo a combinação de incertezas internas e externas.

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No cenário doméstico, os investidores acompanham os desdobramentos da corrida presidencial e os resultados da pesquisa Quaest, que podem influenciar as expectativas sobre a condução da política econômica no próximo governo. Para Murad, entretanto, a conjuntura internacional pode limitar uma eventual reação positiva dos ativos brasileiros.

Outro tema acompanhado pelo mercado é a discussão sobre o fim da escala de trabalho 6×1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição dos salários. A proposta pode afetar os custos operacionais das empresas, especialmente em setores que dependem de mão de obra intensiva ou precisam manter atividades contínuas.

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De acordo com Murad, a redução da jornada, caso aprovada nesses termos, elevaria em 10% o custo por hora trabalhada, antes de eventuais ganhos de produtividade. Isso, porém, não significa que as despesas totais com pessoal aumentariam automaticamente na mesma proporção. “Isso não significa uma alta automática de 10% na folha: o gasto adicional dependerá da necessidade de contratar, pagar horas extras ou reorganizar equipes”, explica o consultor.

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Comércio, restaurantes e empresas que operam continuamente estão entre os segmentos que podem enfrentar maiores desafios de adaptação. Na Bolsa, os investidores tendem a avaliar a capacidade de cada companhia de absorver os custos adicionais sem comprometer suas margens de lucro. Os efeitos sobre a inflação e os juros também dependerão da reação das empresas. Caso parte das despesas seja repassada aos consumidores, poderá haver pressão adicional sobre os preços. Por outro lado, ganhos de produtividade e mudanças na organização do trabalho podem reduzir esse impacto.

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A tramitação da proposta e as eventuais regras de transição serão determinantes para dimensionar seus efeitos econômicos. Enquanto isso, a Bolsa brasileira segue exposta tanto às expectativas sobre a política monetária americana quanto às incertezas econômicas e políticas no Brasil.