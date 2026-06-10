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Economia

Ibovespa abre em queda com escalada nas tensões no Oriente Médio e inflação dos EUA

Mercado opera de olho em ataques entre EUA e Irã e novos dados da CPI, que podem definir política monetária americana

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h32 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h35
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa abre em queda com escalada nas tensões no Oriente Médio e inflação dos EUA Priorize VEJA no Google

O Ibovespa iniciou os negócios em queda de 0,70% nesta quarta-feira, 10, recuando para os 168,5 mil pontos por volta das 11h30. A baixa é impulsionada por novas tensões no conflito do Oriente Médio, que se desenrolaram após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter acusado o Irã de derrubar um helicóptero de ataque americano perto do Estreito de Ormuz.

Outro catalisador importante é a divulgação dos dados da CPI (inflação ao consumidor) nos EUA, que têm desdobramentos sobre o mercado financeiro global. Em maio, o índice subiu 0,5% em relação ao mês anterior, em linha com o esperado por especialistas. Com isso, nos 12 meses até maio, a CPI cresceu 4,2%, a maior alta desde abril de 2023. A aceleração dos preços faz com que os investidores apostem em uma alta de juros no país, o que fortaleceria o dólar ante às moedas emergentes.

Para Vitor Kayo, economista da Nomad, o Federal Reserve (Fed), banco central americano, de Kevin Warsh — que assume o comando na reunião da próxima semana —, deve manter o tom de cautela e ter pouco espaço para sinalizar cortes no horizonte próximo. “A autoridade monetária enfrenta choques inflacionários simultâneos provenientes das tarifas, dos custos de energia e do boom de investimentos em inteligência artificial”, afirma.

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Entre os principais bancos listados na bolsa brasileira, todos operam no negativo. O Bradesco (BBDC4) tem baixa de aproximadamente 0,69%. Já o Banco do Brasil (BBAS3) recuava 0,47%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que caía 0,41%, e pelo Santander (SANB11), com desvalorização de 0,26%.

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Cenário internacional

No exterior, os investidores acompanham os desdobramentos do conflito envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel. No início da semana, o mercado encontrou algum alívio com as notícias de que o governo norte-americano continuaria buscando uma negociação para um cessar-fogo na região. O otimismo, no entanto, se reverteu após uma onda de ataques em retaliação ao Irã ordenada por Trump.

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Nesta manhã, o republicano afirmou que Teerã “demorou muito para negociar um acordo” e que, agora, “terá que pagar o preço”. Por sua vez, a Guarda Revolucionária Islâmica informou que lançou mísseis de longo alcance contra quatro locais na base militar americana de al-Azraq, na Jordânia. No comunicado, também alertou que o Irã está pronto para responder de forma “esmagadora e decisiva” a qualquer outra “agressão dos EUA”. 

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Segundo Bruno Yamashita, coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, o ambiente geopolítico adverso faz com que “os negócios acompanhem um dia de aversão a risco na Ásia, o que se reflete na pré-abertura do mercado de hoje, com bolsas nos Estados Unidos também caindo”.

Apesar de uma reprecificação nos juros americanos por parte de economistas, o dólar opera próximo à estabilidade e fica cotado a 5,17 reais durante a manhã, devolvendo parte da valorização observada nos últimos pregões.

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