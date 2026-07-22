Ibovespa abre em alta, mas tensão no Oriente Médio mantém mercado em alerta

O Ibovespa iniciou o pregão desta quarta-feira, 22, em alta. Na abertura, o principal índice da Bolsa brasileira avançava para 176 376 pontos, em um dia marcado pela cautela dos investidores diante do agravamento das tensões no Oriente Médio e da expectativa pelos balanços de gigantes da tecnologia nos Estados Unidos.

Apesar da abertura positiva, o cenário segue cercado de incertezas. O petróleo Brent voltou a subir com força, chegando a superar os 95 dólares por barril durante a manhã, em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã e às preocupações com o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

Para Elson Gusmão, diretor de Câmbio da Ourominas, o avanço da commodity pode favorecer empresas ligadas ao setor de petróleo, mas também aumenta os riscos para a inflação e para a política monetária. “O desempenho do mercado reflete um equilíbrio entre forças opostas. A alta do petróleo tende a beneficiar empresas que têm peso relevante no Ibovespa, mas também amplia o risco inflacionário, pode limitar a queda dos juros e pressionar companhias mais dependentes de combustíveis e transporte”, afirma.

Outro fator que pesa sobre os mercados é a entrada em vigor da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Segundo Gusmão, a possibilidade de novas alíquotas ainda mantém elevado o nível de incerteza para empresas exportadoras.

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Petróleo pressiona bolsas globais

No exterior, os principais índices futuros de Wall Street operavam em queda na abertura, refletindo o aumento da aversão ao risco. Segundo Bruno Yamashita, coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, além do cenário geopolítico, o mercado voltou a demonstrar preocupação com os impactos da alta do petróleo sobre a inflação americana. “Voltamos a ver uma alta mais expressiva no preço do barril do petróleo, e o mercado passa a enxergar um risco maior para a inflação. Isso fez as curvas de juros dos Estados Unidos voltarem a subir nesta manhã”, explica.

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O analista destaca que os investidores também acompanham o início da temporada de resultados das chamadas “Sete Magníficas”. Após o fechamento do mercado, Tesla e Alphabet, controladora do Google, divulgam seus balanços do segundo trimestre, números que podem influenciar o desempenho das bolsas nos próximos dias.

No mercado de câmbio, o dólar avançava na abertura e era negociado em torno de 5,08 dólares, após encerrar o pregão anterior em queda. Segundo Gusmão, o movimento reflete principalmente o aumento das tensões internacionais e a busca global por ativos considerados mais seguros, como a moeda americana.