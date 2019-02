Ibovespa abre em alta de 0,49%

São Paulo, 25 mai (EFE).- O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu nesta sexta-feira em alta de 0,49%, aos 54.328 pontos.

O giro financeiro no início do pregão era de R$ 240 milhões, em 29.214 operações.

Os lucros do Ibovespa eram liderados pela ascensão de 2,43% das ações ordinárias BR Malls Participações, seguida pela companhia telefônica TIM Participações, com alta de 1,25%.

As principais baixas correspondiam às ordinárias da PDG Realty, com uma baixa do 2,05%, seguida pela LLX Logística, com queda de 1,69%.

Na taxa de câmbio comercial, o dólar registrava queda de 0,39%, cotado a R$ 2,019 para compra e R$ 2,021 para venda. EFE