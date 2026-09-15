ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa abre em alta com varejo, juros e petróleo no radar

Dados do comércio reforçam percepção de desaceleração da economia, enquanto investidores acompanham STF e tensões no Oriente Médio

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h57
Ações recomendadas por especialistas para investir em 2025
Ibovespa (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa abre em alta com varejo, juros e petróleo no radar Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa abriu em leve alta nesta terça-feira, 15, aos 185 869 pontos, com avanço de 0,20%. O mercado brasileiro inicia o pregão repercutindo os novos dados do comércio varejista, enquanto investidores acompanham o cenário político doméstico e a trajetória dos preços do petróleo no exterior.

Mais cedo, os dados do varejo mostraram queda de 0,8% no volume de vendas em julho na comparação com junho, na série com ajuste sazonal. Frente ao mesmo mês de 2025, porém, houve crescimento de 1,2%. No acumulado do ano, o setor avança 1,8%.

Para Rafael Pastorello, Portfólio Manager do Banco Sofisa, os números ajudam a reforçar a leitura de perda gradual de força da atividade econômica brasileira, fator que pode influenciar as expectativas para os próximos passos da política monetária. “O Ibovespa sinaliza uma abertura em leve alta nesta sessão, acompanhando o comportamento positivo do pré-mercado. No cenário doméstico, a divulgação das vendas no varejo reforçou a percepção de desaceleração gradual da atividade econômica, aumentando as expectativas de que o Banco Central possa promover novos cortes de juros ao longo de 2026”, afirma Pastorello.

A perspectiva para os juros costuma ter impacto relevante sobre a Bolsa. A expectativa de taxas menores pode beneficiar principalmente empresas mais sensíveis ao custo do crédito e à atividade doméstica, embora o comportamento dos ativos dependa também de outros fatores econômicos e políticos.

Siga
Continua após a publicidade

STF mantém cautela no mercado

Apesar da abertura positiva, o cenário doméstico pode adicionar volatilidade ao pregão. Os investidores acompanham os desdobramentos da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio aos possíveis reflexos sobre a percepção de risco dos ativos brasileiros. “Apesar do viés positivo na abertura, os investidores devem adotar uma postura mais cautelosa ao longo do pregão, acompanhando os desdobramentos da sessão do Supremo Tribunal Federal, que seguem adicionando incerteza e volatilidade aos mercados locais”, diz Pastorello.

Continua após a publicidade

O ambiente político divide espaço com a leitura sobre a atividade econômica. A queda das vendas do varejo ocorreu em cinco das oito atividades pesquisadas, enquanto 20 das 27 unidades da Federação registraram retração na passagem de junho para julho.

No exterior, o petróleo permanece entre os principais pontos de atenção. As tensões geopolíticas no Oriente Médio têm pressionado as cotações da commodity, movimento que pode produzir efeitos distintos sobre a economia, mas tende a favorecer diretamente as ações de produtoras de petróleo.

Continua após a publicidade

Como companhias do setor de energia possuem peso relevante no Ibovespa, a valorização da commodity pode oferecer algum suporte ao índice brasileiro durante o pregão. “No cenário externo, a trajetória dos preços do petróleo continuará no radar. A valorização da commodity diante das tensões geopolíticas no Oriente Médio tende a favorecer mercados de países exportadores, como o Brasil, especialmente por meio do desempenho das empresas ligadas ao setor de energia”, afirma Pastorello.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Economia
Ibovespa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).