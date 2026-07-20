Ibovespa abre em alta com recuperação das bolsas dos EUA e alívio no setor de tecnologia

O Ibovespa iniciou o pregão desta segunda-feira, 20, em leve alta. Por volta das 11h15, o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,05%, aos 173 801 pontos, acompanhando o desempenho positivo dos mercados internacionais.
O movimento ocorre após uma semana de perdas nas bolsas americanas, que agora ensaiam uma recuperação. Os contratos futuros do S&P 500 subiam cerca de 0,5%, enquanto o Nasdaq avançava aproximadamente 1% e o Dow Jones registrava alta próxima de 0,4%.
Segundo Bruno Yamashita, coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, parte desse movimento é explicada pela recuperação do setor de semicondutores, que esteve entre os mais pressionados nas últimas semanas. “A semana começa com o mercado esboçando uma recuperação depois de um período negativo, principalmente para as bolsas americanas. O setor de semicondutores, que sofreu forte pressão ao longo de julho, lidera parte desse movimento de recuperação”, afirma.
Na semana passada, empresas americanas fabricantes de chips perderam valor após notícias de que uma startup chinesa desenvolveu um modelo de inteligência artificial mais eficiente no uso de processamento e de chips, aumentando as preocupações sobre a competitividade do setor.
Outro fator que contribui para o maior apetite por risco é a expectativa de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã. O cenário favorece uma redução das tensões geopolíticas e pressiona os preços do petróleo. Na manhã desta segunda-feira, o barril do Brent recuava cerca de 1,15%, sendo negociado próximo de 87 dólares.
Depois da divulgação dos indicadores de inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos na semana passada, a agenda de indicadores econômicos tende a ser mais esvaziada nos próximos dias.
O foco dos investidores, no entanto, migra para a temporada de resultados corporativos. Entre quarta e sexta-feira, o mercado acompanha os balanços de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo Tesla, Alphabet, controladora do Google, e Intel. Além dos números trimestrais, investidores devem observar as projeções das companhias para os próximos meses, em busca de sinais sobre o ritmo dos investimentos em inteligência artificial e a demanda pelo setor de tecnologia.
No mercado de câmbio, o dólar apresentava leve valorização frente ao real e era negociado na faixa de 5,11 reais durante a manhã, sem um fator específico que justificasse o movimento. Segundo Yamashita, a variação reflete ajustes naturais do mercado na abertura da semana, em meio a um ambiente externo mais favorável aos ativos de risco.
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