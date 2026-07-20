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Ibovespa abre em alta com recuperação das bolsas dos EUA e alívio no setor de tecnologia

Mercado acompanha avanço dos futuros de Wall Street, expectativa por balanços de gigantes da tecnologia e queda do petróleo

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 11h10
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa iniciou o pregão desta segunda-feira, 20, em leve alta. Por volta das 11h15, o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,05%, aos 173 801 pontos, acompanhando o desempenho positivo dos mercados internacionais.

O movimento ocorre após uma semana de perdas nas bolsas americanas, que agora ensaiam uma recuperação. Os contratos futuros do S&P 500 subiam cerca de 0,5%, enquanto o Nasdaq avançava aproximadamente 1% e o Dow Jones registrava alta próxima de 0,4%.

Segundo Bruno Yamashita, coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, parte desse movimento é explicada pela recuperação do setor de semicondutores, que esteve entre os mais pressionados nas últimas semanas. “A semana começa com o mercado esboçando uma recuperação depois de um período negativo, principalmente para as bolsas americanas. O setor de semicondutores, que sofreu forte pressão ao longo de julho, lidera parte desse movimento de recuperação”, afirma.

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Na semana passada, empresas americanas fabricantes de chips perderam valor após notícias de que uma startup chinesa desenvolveu um modelo de inteligência artificial mais eficiente no uso de processamento e de chips, aumentando as preocupações sobre a competitividade do setor.

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Outro fator que contribui para o maior apetite por risco é a expectativa de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã. O cenário favorece uma redução das tensões geopolíticas e pressiona os preços do petróleo. Na manhã desta segunda-feira, o barril do Brent recuava cerca de 1,15%, sendo negociado próximo de 87 dólares.

Semana será marcada por balanços

Depois da divulgação dos indicadores de inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos na semana passada, a agenda de indicadores econômicos tende a ser mais esvaziada nos próximos dias.

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O foco dos investidores, no entanto, migra para a temporada de resultados corporativos. Entre quarta e sexta-feira, o mercado acompanha os balanços de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, incluindo Tesla, Alphabet, controladora do Google, e Intel. Além dos números trimestrais, investidores devem observar as projeções das companhias para os próximos meses, em busca de sinais sobre o ritmo dos investimentos em inteligência artificial e a demanda pelo setor de tecnologia.

No mercado de câmbio, o dólar apresentava leve valorização frente ao real e era negociado na faixa de 5,11 reais durante a manhã, sem um fator específico que justificasse o movimento. Segundo Yamashita, a variação reflete ajustes naturais do mercado na abertura da semana, em meio a um ambiente externo mais favorável aos ativos de risco.

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