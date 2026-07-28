Ibovespa abre em alta com IPCA-15 abaixo do esperado; mercado aguarda decisão do Fed

O Ibovespa iniciou o pregão desta terça-feira, 28, em alta, impulsionado pela divulgação do IPCA-15 de julho, que veio abaixo das expectativas do mercado. Por volta das 11h20, o principal índice da B3 avançava cerca de 0,35%, aos 177 714 pontos, recuperando parte das perdas registradas após o anúncio das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros no início do mês.

A prévia da inflação desacelerou para 0,06% em julho, ante 0,41% em junho, resultado inferior à projeção de 0,20% dos analistas. O dado reforçou o desempenho de empresas mais sensíveis aos juros, embora a valorização da Bolsa fosse parcialmente limitada pela queda dos preços do petróleo, que pressionava as ações da Petrobras, e pela fraqueza do minério de ferro, afetando os papéis da Vale.

Para Elson Gusmão, diretor de Câmbio da Ourominas, o mercado conseguiu recuperar a reação inicial ao anúncio das tarifas, mas ainda convive com incertezas no cenário externo. Segundo ele, o desempenho da Bolsa nas próximas semanas dependerá da decisão de política monetária do Federal Reserve, da temporada de balanços corporativos e dos efeitos das tarifas sobre os resultados das empresas.

No câmbio, o dólar operava próximo de 5,12 reais, praticamente estável. Apesar do alívio trazido pelo IPCA-15, investidores seguem cautelosos diante da expectativa pela reunião do banco central americano. Juros mais elevados nos Estados Unidos tendem a fortalecer a moeda americana e reduzir o fluxo de capital para mercados emergentes. A queda do petróleo também pesa sobre o real, ao reduzir uma importante fonte de receitas externas para o Brasil.

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Segundo Bruno Yamashita, Coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, os mercados internacionais iniciaram o dia sem direção definida, em um compasso de espera pela decisão do Fed, marcada para esta quarta-feira, e pelos resultados das grandes empresas de tecnologia, que serão divulgados ao longo da semana. Além disso, investidores acompanham possíveis desdobramentos das negociações envolvendo Estados Unidos e Irã, que continuam no radar dos mercados.

Na agenda econômica, a atenção também se volta para a primeira revisão do PIB americano do segundo trimestre e para a divulgação do índice de inflação PCE, principal indicador acompanhado pelo Federal Reserve, ambos previstos para os próximos dias. Esses dados devem ajudar a calibrar as expectativas sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos e influenciar os mercados globais.