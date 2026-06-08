Ibovespa abre em queda com conflitos geopolíticos e mercado atento ao cenário de juros no Brasil

O Ibovespa iniciou os negócios desta segunda-feira, 9, em queda, aos 168 980 pontos, impulsionado pela redução das tensões no Oriente Médio após sinais de interrupção dos ataques entre Irã e Israel, movimento que ajudou a melhorar o humor dos investidores globais.

No Brasil, o mercado também repercute a divulgação do Boletim Focus, que voltou a indicar deterioração das expectativas para inflação e juros. As projeções para o IPCA de 2026 passaram de 5,09% para 5,11%, enquanto a estimativa para a Selic ao fim do mesmo ano subiu de 13,25% para 13,50%, reforçando a percepção de que o processo de convergência da inflação à meta deverá ser mais lento.

Entre os principais bancos listados na Bolsa, o Banco do Brasil (BBAS3) era o único a operar no campo positivo, com alta de 0,10%. Já o Itaú (ITUB4) recuava 0,28%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que caía 0,23%, e pelo Santander (SANB11), com desvalorização de 0,04%.

Cenário internacional

No exterior, os investidores acompanham os desdobramentos do conflito envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel. Após uma sexta-feira marcada pela aversão ao risco e fortes quedas nas bolsas internacionais, o mercado encontrou algum alívio com as notícias de que o Irã teria encerrado suas operações militares recentes e de que o governo norte-americano continua buscando uma negociação para um cessar-fogo na região.

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Segundo Bruno Yamashita, Coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, o cenário geopolítico segue sendo o principal vetor para os mercados neste início de semana. “A semana começa com os investidores repercutindo as novas tensões no Oriente Médio. Na sexta-feira, vimos um movimento forte de aversão ao risco, com queda das bolsas americanas e valorização do dólar frente ao real. Agora, o mercado reage positivamente às sinalizações de encerramento das operações por parte do Irã e às tentativas dos Estados Unidos de avançar em um acordo de cessar-fogo”, afirma.

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Refletindo esse ambiente mais favorável, o dólar operava próximo de 5,18 durante a manhã, em queda de cerca de 0,68%, devolvendo parte da valorização observada nos últimos pregões.

Já o mercado de petróleo permanecia atento à evolução dos conflitos. Os preços da commodity avançavam nesta segunda-feira, recuperando as perdas registradas na sexta-feira, quando as expectativas de uma possível redução das hostilidades haviam pressionado as cotações para baixo. Apesar da melhora momentânea do sentimento global, investidores seguem monitorando de perto os riscos geopolíticos e seus possíveis impactos sobre inflação, juros e atividade econômica ao longo das próximas semanas.