IBGE: Vendas no varejo têm maior queda para outubro desde 2008

As vendas no varejo recuaram 0,9% em outubro na comparação com setembro, segundo divulgou o IBGE nesta quarta-feira. É a maior baixa para o mês desde 2008 neste tipo de comparação.

Apesar da queda sobre o mês anterior, o resultado em outubro foi 2,5% maior do que o mesmo período do ano passado, e o comércio acumula alta de 1,4% no ano. Também, em 12 meses, houve avanço de 0,3%, a primeira alta nesse tipo de comparação desde abril de 2015.

Em relação a setembro, houve queda em cinco das oito atividades pesquisadas pela instituição. As principais baixas aconteceram em artigos de uso pessoal e doméstico (-3,5%), tecidos, vestuário e calçados (-2,7%) e móveis e eletrodomésticos (-2,3%). “Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com variação 0,3%, recua após sequência de seis taxas positivas, período que acumulou ganho de 5,3%”, diz o IBGE em nota.

Na outra ponta, cresceram as vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,4%) e combustíveis e lubrificantes, além de livros, jornais, revistas e papelaria, ambos com variação de 2,4%.

No varejo ampliado — classificação que inclui material de construção e automóveis, houve queda de 1,4% sobre setembro. O recuo é resultado da baixa em veículos, motos, partes e peças (-1,9%) e material de construção (-1,0%), segundo o IBGE.