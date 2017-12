IBGE: Produção industrial tem maior alta em outubro desde 2013

A produção industrial avançou 5,3% em outubro frente ao mesmo mês do ano passado. É a maior alta neste tipo de comparação desde abril de 2013, segundo divulgou o IBGE nesta terça feira. Em relação a setembro, o avanço foi de 0,2%, a segunda alta mensal consecutiva. Apesar do avanço no mês, a produção da indústria está em níveis similares a 2009.

O levantamento do IBGE indica que a alta em outubro frente ao mesmo período de 2016 foi disseminada. Houve resultados positivos “em todas as quatro grandes categorias econômicas, 22 dos 26 ramos, 61 dos 79 grupos e 61,9% dos 805 produtos pesquisados”, diz a instituição.

A maior contribuição no período foi o setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, que subiu 27,4%. O resultado foi impulsionado principalmente pela fabricação de automóveis, caminhão-trator para reboques e semirreboques, caminhões, veículos para transporte de mercadorias e autopeças.

No confronto com setembro, houve alta em 15 dos 24 ramos pesquisados. “Entre os setores, as principais influências positivas foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (20,3%) e bebidas (4,8%), com ambos revertendo os resultados negativos registrados no mês anterior”, diz o IBGE.

No lado negativo, o maior peso foi em produtos alimentícios (queda de 5,7%), seguido de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,6%) e de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-3,2%)

A produção industrial acumula alta de 1,9% no ano frente ao mesmo período de 2016.