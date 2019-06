IBGE eleva a projeção da safra de 2019 para 234,7 mi de toneladas

A estimativa para a safra de grãos em 2019 foi elevada em maio, segundo divulgou nesta terça-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção é que serão colhidas 234,7 milhões de toneladas, 3,2 milhões a mais do que havia sido estimado em abril, alta de 1,4%. Caso seja confirmado, o montante de cereais, leguminosas e oleaginosas deve superar a produção de 2018 em 3,6%.

O instituto também revisou para cima a expectativa de área colhida em 2019, que deve somar 62,6 milhões de hectares, alta de 0,5% em comparação a previsão de abril. O desempenho representaria uma elevação de 2,7% com relação a 2018.

De acordo com o IBGE, o arroz, o milho e a soja correspondem a 92,4% de toda a safra nacional e ocupam 87,4% da área colhida. Enquanto as áreas do milho (+6,3%) e da soja (+2,1%) devem crescer em relação a 2018, a do arroz deve ter uma queda de 10,3%. Já na produção, o milho deve ter uma alta de 15,7%, contrastando com a queda de 4,5% para a soja e de 11,2% para o arroz.

Entre todos os grãos monitorados pelo IBGE, a aveia teve o maior crescimento na estimativa de safra em maio, com 18% a mais do que havia sido projetado em abril. Cevada (11,5%), trigo (10,1%) e sorgo (4%) também se destacam.

No recorte estadual, mais de um quarto da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas do Brasil está concentrada no Mato Grosso (27,5%), seguido do Paraná (15,7%) e do Rio Grande do Sul (14,7%). Consequentemente, as regiões Centro-Oeste (45,2%) e Sul (33,2%) detêm quase 80% da produção nacional.

Em relação ao ano passado, apenas o Sudeste deve ter queda na produção, de 3,3%. A projeção é que Norte (+4,3%), Centro-Oeste (+5,1%), Sul (+4,5%) e Nordeste (+0,3%) uma safra maior em 2019.

(Com Agência Brasil)