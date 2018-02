IBGE: Desemprego fica em 12,2% e atinge 12,7 milhões no trimestre

A taxa de desemprego ficou estável no trimestre encerrado em janeiro, a 12,2%, índice igual aos três meses anteriores, segundo o IBGE. O número indica que 12,7 milhões de pessoas procuraram e não conseguiram trabalho no período. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quarta-feira.

Em dezembro, a taxa trimestral havia ficado em 11,8%. Apesar da alta, o IBGE diz que não é possível comparar trimestres encerrados em períodos distintos, pois há diferença entre a coleta feita para essas pesquisas. A instituição atribui a alta de desempregados no período a um movimento típico da época de fim de ano.

Na comparação com o trimestre encerrado em outubro, houve estabilidade também na composição do mercado, pois permaneceram iguais as quantidades de trabalhadores com carteira assinada (33,3 milhões), informais (11,0 milhões) e por conta própria (23,2 milhões).

Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve queda de 0,4 ponto porcentual na taxa de desemprego.

O rendimento médio entre novembro e janeiro deste ano foi de 2.169 reais, valor considerado estável em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2017.