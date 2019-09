IBGE abre concurso para contratar 2.658 pessoas para o Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quarta-feira, 25, o edital de um concurso com 2.658 vagas temporárias para trabalho durante o Censo Demográfico, que será realizado em 2020. As vagas exigem que o candidato tenha nível médio e os salários variam de 1.700 reais a 3.100 reais. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 15 de outubro.

Os cargos disponíveis em todos os estados são o de Coordenado Censitário Subárea (CCS), com 1.343 oportunidades e de Agente Censitário Operacional (ACO), com 1.315 vagas, distribuídos pelas 27 unidades da federação. Para concorrer ao cargo de Coordenador, é necessário, além do ensino médio, ter carteira de habilitação da categoria B.

O coordenador exerce atividade de natureza técnica em um conjunto de municípios, por isso, ele precisa ter carteira de habilitação para se deslocar entre os locais. Já o agente desempenha a função de suporte administrativo e de informática.

A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado, conforme as regras da legislação em vigor.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação do concurso, e a taxa para participação no concurso é de 58 reais para coordenador e de 42,50 para agente. As provas serão realizadas em 8 de dezembro em 1.031 municípios do país.

Para ambas as funções, as provas terão 60 questões objetivas, divididas em dois módulos, de conhecimentos básicos e específicos. O resultado final está previsto para o dia 10 de janeiro de 2020.

Orçamento menor