IBC-Br sobe 0,3% em agosto e fica acima do esperado pelo mercado

O índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como prévia do PIB, avançou 0,3% em agosto, mostram dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira, 16. O número ficou acima do esperado pelo mercado, que estimava uma alta de 0,12% para o período.

A alta foi puxada pelo avanço da indústria, que teve crescimento de 0,9%. Já a agropecuária teve queda de 1,8%. Enquanto isso, o setor de serviços teve alta de 0,2%.

No trimestre encerrado em agosto de 2026 ante o trimestre terminado em maio de 2026, o IBC-Br apresentou queda de 0,6%. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,6%.

O que é o IBC-Br?

O IBC-Br é um indicador criado para acompanhar o desempenho da economia brasileira de forma mais rápida e frequente. Ele funciona como um termômetro da atividade econômica, reunindo dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária. É divulgado mensalmente, permitindo uma leitura mais ágil da evolução econômica do país.

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As aberturas setoriais do IBC-Br e uma versão do IBC-Br sem a agropecuária também estão disponíveis, o que permite análises desagregadas da atividade econômica.

Embora utilize um conjunto mais restrito de informações do que o PIB medido pelo IBGE, o IBC-Br se destaca por sua frequência mensal e divulgação mais rápida, cerca de 45 dias após o mês de referência.

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O IBC-BR é, portanto, um indicador complementar ao PIB. Enquanto o PIB oferece uma visão consolidada da economia, o IBC-BR ajuda a entender o “agora” da atividade econômica.

Fim da escala 6×1