Ibama testa de novo a paciência de Lula na Foz do Amazonas

Ler Resumo





Lula demonstra frustração crescente com o Ibama pela demora na autorização de novos poços de petróleo da Petrobras na Foz do Amazonas. O presidente esperava um avanço durante sua visita ao Amapá, mas o aval para três novas perfurações não saiu, reacendendo um conflito que ele considerava superado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A demora do Ibama em autorizar novos poços da Petrobras na Foz do Amazonas abriu mais uma rodada de frustração do presidente Lula com o órgão ambiental. Segundo apurou o Radar Econômico, o presidente esperava que sua passagem pelo Amapá, nesta semana, coincidisse com um novo avanço no licenciamento da região.

Não aconteceu. Lula visitou a operação da Petrobras, celebrou os indícios de petróleo encontrados na Margem Equatorial e reforçou publicamente a importância econômica da exploração, mas o aval para três novas perfurações não saiu.

A irritação não é nova. Lula vem demonstrando há tempos impaciência com o ritmo do Ibama no processo. Em 2025, chegou a reclamar publicamente do “lenga-lenga” em torno do licenciamento e afirmou que o instituto não poderia parecer um órgão “contra o governo”.

A autorização do primeiro poço reduziu temporariamente a temperatura da disputa, mas não eliminou o conflito. Agora, com a Petrobras querendo avançar para novos alvos exploratórios, o Planalto volta a esbarrar no ritmo das análises ambientais.

Continua após a publicidade

A estatal já apresentou ao Ibama respostas às exigências técnicas feitas para liberar três novas perfurações. Mesmo assim, o órgão, hoje comandado por Jair Schmitt, ainda não deu a anuência.

No governo, a leitura é que a descoberta reforçou a urgência de avançar com a campanha exploratória. Para Lula, porém, o capítulo mais recente apenas reabriu uma discussão que ele imaginava estar superada.