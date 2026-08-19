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Ibama testa de novo a paciência de Lula na Foz do Amazonas

Presidente voltou a demonstrar frustração com a demora do órgão ambiental para autorizar novos poços da Petrobras na região

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 15h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 17h38
Três pessoas sorridentes em macacões laranja de segurança, com faixas refletivas, em uma plataforma de petróleo. O homem central, de capacete branco, mostra as mãos sujas de óleo, enquanto a mulher à esquerda segura um copo com líquido escuro.
Magda Chambriard, Lula e Alexandre Silveira - 17/08/2026- 17/08/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A demora do Ibama em autorizar novos poços da Petrobras na Foz do Amazonas abriu mais uma rodada de frustração do presidente Lula com o órgão ambiental. Segundo apurou o Radar Econômico, o presidente esperava que sua passagem pelo Amapá, nesta semana, coincidisse com um novo avanço no licenciamento da região.

Não aconteceu. Lula visitou a operação da Petrobras, celebrou os indícios de petróleo encontrados na Margem Equatorial e reforçou publicamente a importância econômica da exploração, mas o aval para três novas perfurações não saiu.

A irritação não é nova. Lula vem demonstrando há tempos impaciência com o ritmo do Ibama no processo. Em 2025, chegou a reclamar publicamente do “lenga-lenga” em torno do licenciamento e afirmou que o instituto não poderia parecer um órgão “contra o governo”.

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A autorização do primeiro poço reduziu temporariamente a temperatura da disputa, mas não eliminou o conflito. Agora, com a Petrobras querendo avançar para novos alvos exploratórios, o Planalto volta a esbarrar no ritmo das análises ambientais.

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A estatal já apresentou ao Ibama respostas às exigências técnicas feitas para liberar três novas perfurações. Mesmo assim, o órgão, hoje comandado por Jair Schmitt, ainda não deu a anuência.

No governo, a leitura é que a descoberta reforçou a urgência de avançar com a campanha exploratória. Para Lula, porém, o capítulo mais recente apenas reabriu uma discussão que ele imaginava estar superada.

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