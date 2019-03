Ibama multa Petrobras em R$ 8,19 milhões por vazamento de petróleo no ES

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou a Petrobras em 8,19 milhões de reais devido ao vazamento de óleo durante transferência da plataforma P-58 para o navio São Sebastião, a cerca de 85 km da costa do Espírito Santo, no último sábado, conforme informou em nota nesta sexta-feira, 1°.

Na quinta-feira, a mancha de óleo ainda atingia dez quilômetros quadrados e deslocava-se na direção sul, a cerca de 200 km do litoral norte do Rio de Janeiro, de acordo com o Ibama.

O auto de infração foi aplicado com base no artigo 36 do Decreto n° 4.136/2002.

“Analistas do Ibama participam de vistorias diárias na região em helicóptero e avião equipado com sensores. Em ação coordenada com a Marinha e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Instituto seguirá monitorando a mancha e acompanhando as ações adotadas para contenção e recolhimento do óleo no mar”, afirmou o órgão ambiental federal.

Segundo as primeiras informações, o vazamento somou 260 mil litros, de acordo com o Ibama. A Petrobras informou posteriormente que o volume vazado atingiu 188 mil litros.

(Com Reuters)