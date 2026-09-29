IA vira aliada na Black Friday, mas brasileiro ainda desconfia do algoritmo na hora de comprar

A inteligência artificial deve ganhar espaço na Black Friday dos brasileiros em 2026, principalmente para pesquisar produtos, comparar modelos e encontrar preços. Na hora de decidir onde gastar o dinheiro, porém, o consumidor ainda prefere fazer a própria checagem. Pesquisa do Reclame AQUI mostra que 87% dos entrevistados pretendem recorrer à IA durante as compras da data, mas apenas 15% aceitariam deixar a tecnologia escolher a loja ou o vendedor. Só 4% seguiriam uma recomendação sem conferir.

A reputação da empresa aparece como uma das principais barreiras entre a recomendação do algoritmo e a compra. Segundo o levantamento, 64% dos consumidores descartariam uma sugestão feita por IA ao descobrir que a loja tem reputação ruim no Reclame AQUI. Outros sinais de alerta são preços baixos demais, citados por 43%, direcionamento para sites desconhecidos, com 38%, e exigência de pagamento exclusivamente por Pix ou boleto, com 31%.

O levantamento indica que a tecnologia deve ser usada sobretudo como ferramenta de pesquisa. Entre aqueles que pretendem recorrer a assistentes de IA, 46% afirmam que farão uso pontual e 41%, de maneira intensa. Comparar especificações técnicas e modelos é a finalidade mais citada, por 71% dos entrevistados, enquanto 44% pretendem utilizar a ferramenta para procurar cupons e preços mais baixos. “A inteligência artificial resolveu o problema da informação, não o da confiança. Ela compara modelos e encontra o menor preço em segundos, mas não responde à única pergunta que trava a mão do consumidor na hora de pagar: essa empresa resolve quando dá errado?”, afirma Edu Neves, CEO e cofundador do Reclame AQUI.

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A preocupação ganha peso com o avanço de golpes que também utilizam inteligência artificial. Na pesquisa, 88% dos consumidores disseram ter muito medo de fraudes produzidas com a tecnologia, como sites clonados e anúncios hiper-realistas. Ao mesmo tempo, 63% admitiram não conseguir identificar quando uma oferta falsa foi criada com IA.

Consumidor está disposto a trocar de loja

Apesar da cautela, a Black Friday pode abrir espaço para marcas conquistarem novos clientes. Entre os consumidores dispostos a comprar, 62% afirmam estar abertos a experimentar lojas nas quais nunca compraram. Outros 44% ainda não decidiram onde farão suas compras e 18% já pretendem recorrer a novos e-commerces. Em contrapartida, 38% dizem comprar apenas de empresas que já conhecem.

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Na escolha final, preço permanece como o fator mais importante, citado por 67% dos entrevistados. A reputação da empresa aparece em seguida, com 28%, próxima da segurança da navegação contra golpes e fraudes, com 26%. Frete pesa para 25%, avaliações de outros consumidores para 22% e condições de pagamento para 20%.

Roupas e calçados lideram as intenções de compra, com 29%, seguidos por eletrônicos, com 28%, e eletrodomésticos e eletroportáteis, com 25%. Casa e decoração aparecem com 21%, enquanto viagens são mencionadas por 14%. A pesquisa foi realizada no site do Reclame AQUI entre 21 e 26 de agosto, com 2.161 consumidores. O levantamento informa grau de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais.