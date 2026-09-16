IA pode dar vantagem a emergentes como o Brasil na corrida tecnológica

A próxima onda de inteligência artificial pode não ser liderada apenas pelos países que estão hoje na fronteira tecnológica.

Na avaliação de Bhavya Kapoor, presidente de Growth Markets da Avanade, mercados emergentes como Brasil, Índia e países do Sudeste Asiático têm uma oportunidade particular de acelerar a adoção de IA e, em alguns casos, até pular etapas percorridas pelas economias mais maduras.

Kapoor é responsável pelos negócios da Avanade na Ásia-Pacífico, Japão e América Latina.

Criada pela Accenture e pela Microsoft, a empresa é especializada em soluções empresariais baseadas no ecossistema da Microsoft. O executivo esteve no Brasil para encontros com clientes e eventos da companhia.

Para Kapoor, a principal vantagem dos mercados de alto crescimento está na velocidade.

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Países com menos sistemas legados podem ter mais facilidade para incorporar novas tecnologias, enquanto empresas menores também podem adotar soluções de IA sem carregar a mesma estrutura tecnológica das grandes corporações.

O executivo cita a experiência da Índia, onde a combinação de infraestrutura digital, escala e capacidade de experimentação ajudou a acelerar a transformação de setores inteiros.

Um exemplo é a UPI, sistema de pagamentos instantâneos que se tornou uma das maiores redes digitais de pagamentos do mundo.

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No Brasil, Kapoor vê oportunidades especialmente em áreas nas quais o país já possui vantagens competitivas, como agronegócio, serviços financeiros e energia.

A questão, segundo ele, é transformar essas vantagens em uma plataforma para uma nova etapa de crescimento baseada em tecnologia.

Mercados como Índia, Sudeste Asiático e Brasil são muito diferentes entre si. O que a experiência nesses países ensina sobre a transformação tecnológica?

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São muito diversos, mas existe uma característica comum nos mercados de alto crescimento: a sensação de urgência. Eles precisam crescer e têm uma força de trabalho que está entrando rapidamente em novas formas de utilização da tecnologia.

Isso cria uma capacidade de se mover mais rapidamente. A velocidade de decisão e a capacidade de experimentar podem se tornar uma vantagem competitiva muito maior nesses mercados do que em economias maduras.

A IA e outras tecnologias podem funcionar como um grande nivelador. O impacto potencial é muito maior quando uma empresa ou um país não precisa carregar décadas de sistemas e processos legados.

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Então países emergentes podem ultrapassar economias mais maduras na adoção de IA?

Sim. Existe uma oportunidade de dar um salto. Se você olha para a história da tecnologia, muitas vezes a destruição criativa é mais rápida do que a substituição gradual de sistemas existentes.

A Índia oferece bons exemplos. A UPI criou uma infraestrutura de pagamentos digitais de enorme escala e permitiu que bancos, empresas de tecnologia e outros participantes construíssem serviços sobre uma mesma base. O Brasil também tem exemplos muito fortes, como o Pix e o avanço do open finance.

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A pergunta é: podemos fazer algo semelhante com IA? Podemos colocar essa tecnologia nas mãos de pequenas empresas, e não apenas de grandes corporações? Essa é uma das maiores oportunidades.

O que o Brasil poderia aprender com a velocidade de adoção tecnológica da Índia?

O Brasil já é muito forte em várias áreas. É uma potência do agronegócio, tem um setor financeiro sofisticado, uma matriz energética muito competitiva e desenvolveu soluções digitais importantes.

O país precisa aproveitar essas vantagens. O Pix é um exemplo de algo que funciona muito bem e mostra que o Brasil tem capacidade de construir infraestrutura digital de escala.

O próximo passo é usar essa capacidade para criar aplicações de IA. O Brasil não precisa necessariamente copiar o caminho de outros países. Pode partir das áreas em que já possui conhecimento, dados, escala e vantagem competitiva.

Onde está a maior oportunidade para o Brasil acelerar a adoção de IA?

Eu começaria pelas áreas em que o Brasil já tem uma vantagem competitiva. Agronegócio, serviços financeiros e energia são três exemplos muito claros.

O Brasil tem uma posição particularmente interessante em energia renovável e possui uma matriz energética com uma intensidade de carbono muito baixa em comparação com muitos países. Isso pode se tornar uma vantagem importante para a economia digital.

A questão é transformar essas vantagens em capacidade tecnológica. O país pode usar IA para aumentar a produtividade e a competitividade justamente nos setores em que já é forte.

Muitas empresas estão experimentando IA, mas ainda têm dificuldade para demonstrar retorno financeiro. O que está acontecendo?

Elas começaram com projetos pequenos para entender a tecnologia. Isso é natural. Mas, agora, precisamos avançar para uma segunda etapa.

A IA não deve ser vista apenas como uma ferramenta para reduzir custos. O objetivo é entender como ela pode mudar a maneira como uma empresa trabalha e gerar diferenciação competitiva.

O ponto central é perguntar: o que a IA está mudando no meu negócio? Quantas pessoas estão utilizando essas ferramentas? Em quais processos? Está melhorando a satisfação do cliente? Está ajudando a empresa a entrar em novos mercados?

Essas são métricas mais importantes do que simplesmente perguntar quantas horas de trabalho foram economizadas.

Qual é o maior erro cometido pelas empresas que tentam introduzir agentes de IA?

O principal erro é tratar uma nova tecnologia como se fosse apenas mais uma ferramenta que pode ser instalada.

Não é assim. A implementação exige uma combinação de experiência tecnológica, conhecimento do setor e entendimento do contexto local. Uma solução desenvolvida para um mercado pode não funcionar da mesma maneira em outro.

No Brasil, por exemplo, idioma, cultura, dinâmica regulatória e características do mercado precisam ser consideradas. Não basta importar uma solução global e esperar que ela produza os mesmos resultados.

É preciso redesenhar processos, pensar no impacto sobre as equipes e entender como as pessoas vão trabalhar com a tecnologia. A implementação de IA não é apenas uma questão tecnológica. É também uma transformação do negócio e dos recursos humanos.

O que hoje representa o maior gargalo para a adoção de IA: capacidade computacional, talentos, regulação ou a dificuldade de redesenhar os negócios?

São todos esses fatores.

Um dos grandes desafios é talento. A força de trabalho disponível no mercado não foi necessariamente treinada para trabalhar com IA. As pessoas que estão saindo das universidades hoje precisam chegar ao mercado com conhecimentos diferentes dos de alguns anos atrás.

Isso exige uma combinação de esforços de governos, instituições de ensino e empresas. Precisamos garantir que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho estejam preparadas para um mundo em que a IA será parte da rotina.

Também existe uma questão de infraestrutura, governança e segurança. Tudo isso precisa avançar ao mesmo tempo.

Como você imagina a estrutura das empresas à medida que os agentes de IA se tornarem mais capazes?

Vamos entrar em um mundo em que humanos e agentes de IA trabalharão juntos.

Isso vai mudar a maneira como as organizações são estruturadas. Não acredito que teremos simplesmente humanos sendo substituídos por máquinas. Teremos equipes em que pessoas e agentes trabalharão lado a lado.

A questão será descobrir como organizar esse trabalho, como definir responsabilidades e como garantir privacidade e segurança. As organizações precisarão aprender a operar nesse novo ambiente.

O que convenceria você de que um país entrou com sucesso na próxima fase da adoção de IA?

Eu procuraria três coisas. Primeiro, a capacidade de aproveitar as vantagens que o país já possui. Segundo, a capacidade de utilizar tecnologia para criar diferenciação competitiva. E terceiro, a capacidade de transformar essas vantagens em crescimento.

O Brasil já tem muitos dos elementos necessários. A questão é conseguir conectá-los: infraestrutura, talento, tecnologia e os setores nos quais o país possui vantagens naturais.

O que os líderes empresariais brasileiros deveriam começar a fazer amanhã para não perder essa oportunidade?

Criar uma cultura de experimentação.

Os conselhos de administração e os líderes empresariais precisam permitir que suas organizações experimentem com novas tecnologias. É importante criar ambientes em que as pessoas possam testar, aprender e eventualmente errar sem que isso seja visto como um fracasso.

Se uma empresa não experimenta, ela não aprende. E, em um ambiente de transformação tecnológica tão rápida, não experimentar pode ser um risco maior do que experimentar.

A cultura de inovação precisa começar dentro das organizações. É isso que permitirá que os mercados de alto crescimento transformem a tecnologia em uma vantagem competitiva.