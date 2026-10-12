IA pode começar a desenvolver novos modelos sozinha em um ano, alerta Bremmer

A inteligência artificial pode estar a apenas um ano de uma transformação radical: passar a desenvolver e treinar novos modelos avançados sem depender diretamente de pesquisadores humanos. A previsão é relatada pelo cientista político Ian Bremmer, presidente da Eurasia Group, em sua carta semanal, na qual defende uma pausa no desenvolvimento dessa capacidade até que existam mecanismos adequados de segurança.

Segundo Bremmer, dirigentes da OpenAI e da Anthropic, duas das principais desenvolvedoras de inteligência artificial do mundo, trabalham reservadamente com a possibilidade de alcançar esse estágio em aproximadamente um ano. A estimativa não foi confirmada publicamente pelas companhias.

O alerta coincide com uma declaração feita nesta segunda-feira, 12, por Brad Smith, presidente da Microsoft. Em entrevista à BBC, o executivo afirmou que produtos como leite e máquinas de lavar estão sujeitos a mais regras de segurança do que a inteligência artificial. Ele defendeu a criação de mecanismos de emergência capazes de interromper sistemas perigosos, além de avaliações independentes e obrigações de comunicação de incidentes.

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A preocupação central é com o chamado autoaperfeiçoamento recursivo, processo no qual sistemas de IA poderiam desenvolver versões cada vez mais sofisticadas de si mesmos. A Anthropic reconhece publicamente que já utiliza inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de novos modelos, mas ressalta que a automação completa desse processo ainda não foi alcançada.

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Para Bremmer, o avanço tecnológico ameaça superar a capacidade dos governos de estabelecer mecanismos de fiscalização. O analista propõe três frentes de governança: acordos internacionais para impedir o uso militar descontrolado da IA, instituições capazes de monitorar ameaças sistêmicas e regras que reduzam a concentração econômica e tecnológica.

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O debate ganhou força depois que Donald Trump criou uma força-tarefa de superinteligência, comandada por Jay Clayton, diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos. O grupo terá 120 dias para apresentar recomendações ao governo americano.

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Na avaliação de Bremmer, a competição tecnológica entre Estados Unidos e China dificulta qualquer iniciativa coordenada para limitar o avanço dos sistemas mais poderosos. Sem algum grau de cooperação, alerta, uma eventual crise provocada pela inteligência artificial poderá desencadear respostas fragmentadas e aumentar os riscos globais.