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IA já rende 5 milhões de reais à NeoAssist após receita crescer dez vezes

Empresa investida pela Kviv Ventures, de Raphael Klein, prevê elevar receita da frente de inteligência artificial a 7 milhões de reais até dezembro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 09h00
Uma mão humana com anel no dedo anelar toca o dedo indicador de uma mão robótica roxa, em uma mesa de madeira com monitores e teclado ao fundo
NeoAssist (NeoAssist/Reprodução)
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A corrida das empresas para transformar inteligência artificial em receita começa a aparecer nos números da NeoAssist. A companhia brasileira de tecnologia para atendimento ao consumidor multiplicou por dez, em doze meses, a receita obtida com suas soluções de IA, de cerca de 480 mil reais para aproximadamente 5 milhões de reais.

A expectativa da empresa é chegar a 7 milhões de reais em receita anualizada com essa frente até dezembro de 2026. A NeoAssist é investida pela Kviv Ventures, de Raphael Klein.

O avanço vem principalmente de agentes de inteligência artificial capazes de acessar dados dos consumidores e executar tarefas, em vez de apenas responder perguntas. A tecnologia já é usada em operações de empresas como Vivara e DUX Company.

Segundo números fornecidos pela NeoAssist, na Vivara 80% dos atendimentos já são automatizados. Durante a Black Friday de 2025, a operação absorveu um volume 50% superior ao previsto sem aumento da equipe. O tempo médio de atendimento caiu 15%.

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Na DUX, a empresa calcula que o agente de IA usado no WhatsApp produziu retorno sobre o investimento de 104% em quatro meses e atingiu índice de retenção de 65,7%.

O movimento mostra também uma mudança no negócio das empresas de atendimento ao consumidor: a inteligência artificial, antes vendida principalmente como ferramenta para reduzir custos, começa a virar uma linha própria de receita para fornecedores de tecnologia.

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