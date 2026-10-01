IA já é capaz de matar milhões de pessoas e invadir contas bancárias, diz Bill Gates

O cofundador da Microsoft Bill Gates afirmou que ferramentas de inteligência artificial (IA) já alcançaram um estágio que lhes permitem desenvolver armas biológicas capazes de matar “centenas de milhões” de pessoas e realizar ataques cibernéticos para esvaziar contas bancárias ou derrubar o fornecimento de energia elétrica.

Em entrevista ao jornalista Ezra Klein, do jornal americano New York Times, Gates defendeu a imposição urgente de salvaguardas e monitoramento obrigatórios sobre os modelos de IA. Ou seja, a tecnologia precisa de regulação governamental – e é pra já. Deixar que as próprias empresas do setor definam os limites de segurança seria “insano”. “A IA cruzou o limiar em que sua capacidade de dar poder a um bioterrorista para matar centenas de milhões existe hoje”, disse Gates.

O empresário afirmou que os riscos mais imediatos não decorrem necessariamente de uma eventual perda de controle humano sobre sistemas autônomos, mas do uso de ferramentas já disponíveis por pessoas com intenção criminosa. Segundo ele, modelos de IA se tornaram capazes de encontrar vulnerabilidades complexas em códigos, inclusive falhas que especialistas não identificaram durante décadas, e de auxiliar na criação de novas moléculas — capacidade que pode ter uso científico, mas também servir à produção de armas biológicas.

Gates comparou a necessidade de controle da IA à regulação de medicamentos, aviação e segurança automotiva. “Em outras áreas, nós simplesmente dizemos: ‘lancem seus remédios, não há FDA [a agência reguladora americana], não há órgão de segurança aérea, não há exigência de cinto de segurança nos carros?’”, questionou. Na sua avaliação, processos judiciais posteriores a um dano não são uma resposta adequada para uma tecnologia com potencial de provocar catástrofes em larga escala.

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Modelos abertos

Gates disse que filtros internos implementados pelas empresas não bastam, porque modelos de código aberto podem ser modificados para retirar mecanismos de supervisão. Ele propôs que sistemas com capacidades avançadas permaneçam em plataformas monitoradas, nas quais seja possível impedir a remoção de salvaguardas contra a exploração de falhas cibernéticas e a produção de substâncias perigosas.

O ex-executivo da Microsoft criticou a ideia, atribuída por Klein à administração Donald Trump, ao investidor David Sacks e, parcialmente, ao presidente da Nvidia, Jensen Huang, de que a responsabilização civil e o interesse reputacional das empresas seriam suficientes para assegurar produtos seguros. Para Gates, a sociedade não pode esperar um grande ataque cibernético ou biológico para exigir controles.

“A única questão, para mim, é: esperamos até que um ataque cibernético cause danos enormes e uma biotecnologia cause danos enormes, e então exigimos salvaguardas de monitoramento? Ou somos sábios o suficiente para colocá-las em prática antes de milhões de mortes?”, disse Gates.

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Imposto trabalhista para IA

Na entrevista, Gates também sustentou que a IA deve reduzir significativamente a oferta de trabalho humano. Ele disse que a programação já ultrapassou um patamar de confiabilidade que permite ampla substituição de profissionais e previu que, nos próximos anos, o mesmo ocorrerá em áreas como contabilidade, serviços jurídicos, televendas e suporte remoto.

Segundo Gates, a combinação de sistemas que funcionam 24 horas por dia, em vários idiomas e com capacidade de processar grandes volumes de informação tende a reduzir custos. Ele rejeitou a leitura de que a economia necessariamente criará vagas suficientes para compensar as perdas de emprego.

“Quando você substitui a cognição humana como elemento escasso, você a supera: trabalha 24 horas por dia, lê mais, conhece todos os idiomas”, disse. “As pessoas que dizem que haverá mais empregos, eu não entendo o que estão pensando.”

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Como resposta, Gates defendeu tributar o trabalho feito por IA ou robôs de maneira comparável à tributação incidente sobre trabalhadores humanos. A proposta seria cobrar contribuições equivalentes às destinadas a sistemas previdenciários, como a seguridade social dos Estados Unidos, quando uma empresa substituísse um funcionário por automação.

Para ele, a estrutura atual favorece excessivamente o capital em detrimento do trabalho. “Só porque os sinais econômicos dizem que seria mais barato usar IA não significa que a sociedade tenha de fazer isso”, afirmou.

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Possíveis benefícios

Apesar do diagnóstico alarmista, Gates disse que a IA pode ampliar o acesso a saúde, educação e assistência agrícola em países pobres. Ele citou, por exemplo, ferramentas que podem orientar agricultores na África e na Índia sobre clima, doenças de plantações, fertilizantes e sementes, além de sistemas de atendimento médico em idiomas hoje pouco representados nas plataformas digitais.

O desafio, segundo ele, é fazer com que esses benefícios cheguem antes — ou ao menos em paralelo — aos riscos de ataques cibernéticos, bioterrorismo, desemprego e desorganização social. A entrevista foi publicada pelo New York Times em 29 de setembro, e o jornal resumiu a fala de Gates como uma advertência de que a era de ataques cibernéticos e bioterrorismo habilitados por IA já começou.