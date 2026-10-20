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IA já aparece em 50% das aquisições de empresas analisadas por escritório

Levantamento exclusivo do BZCP mostra avanço da inteligência artificial nas negociações e maior preocupação dos compradores com riscos tecnológicos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h00 | Atualizado em 20 out 2026, 12h13
IA
AI (Reprodução/VEJA)
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IA já aparece em 50% das aquisições de empresas analisadas por escritório Priorize VEJA no Google

A inteligência artificial ganhou espaço nas negociações de fusões e aquisições de empresas no Brasil. Um levantamento do escritório BZCP Advogados, obtido com exclusividade pelo Radar Econômico, mostra que a tecnologia esteve presente em metade das 36 transações assinadas em 2025 e analisadas pela banca. Em 2024, essa participação era de 23%.

O avanço não significa necessariamente que empresas especializadas em IA estejam sendo compradas com maior frequência. Segundo o estudo, a mudança reflete sobretudo a incorporação da tecnologia aos produtos e serviços de companhias de diferentes setores. Isso vem alterando a maneira como os compradores avaliam os negócios, especialmente nas etapas de investigação dos ativos, contratos e riscos envolvidos nas operações.

Entre as preocupações que passaram a ganhar importância estão a dependência de modelos de inteligência artificial desenvolvidos por terceiros, a origem dos dados utilizados no treinamento dos sistemas e as obrigações contratuais assumidas com fornecedores de tecnologia. São questões que podem influenciar tanto a avaliação financeira das empresas quanto a distribuição de responsabilidades entre compradores e vendedores.

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O estudo também identificou mudanças relevantes na estrutura financeira das transações. Todas as 36 operações analisadas envolveram pagamento em dinheiro no fechamento. As aquisições remuneradas exclusivamente com ações, que chegaram a representar 28% da amostra do escritório em 2022 e 2023, desapareceram em 2025.

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Outro movimento foi o aumento da retenção de parte do preço como garantia para eventuais passivos. Esse mecanismo apareceu em 53% das operações de 2025, ante 27% em 2024. Em um ambiente de juros elevados, a negociação passou a envolver também quem ficará com os rendimentos dos recursos retidos até a conclusão das obrigações contratuais.

O levantamento revela ainda que 44% das transações de 2025 adotaram mecanismos de pagamento adicional vinculados ao desempenho futuro das empresas adquiridas, conhecidos como earn-out. Todas essas operações tiveram compradores estratégicos, enquanto os fundos de private equity demonstraram preferência por estruturas que mantêm os antigos controladores como acionistas.

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A análise considera negócios assessorados pelo próprio BZCP, não constituindo uma amostra estatisticamente representativa de todo o mercado brasileiro. Ainda assim, oferece um retrato das mudanças contratuais que acompanham o avanço da inteligência artificial e a maior cautela nas negociações empresariais.

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