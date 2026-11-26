A inteligência artificial deve ganhar protagonismo na escolha de produtos durante a Black Friday de 2026. A tecnologia permite que os consumidores aprofundem pesquisas, comparem alternativas e encontrem opções mais adequadas às suas necessidades e ao orçamento disponível, aponta Gleidys Salvanha, diretora de varejo do Google Brasil.

A executiva explica que as buscas com mais de quatro termos cresceram 15 vezes no último ano e meio. O movimento acompanha o avanço de ferramentas como o Modo IA e o AI Overview, que oferecem respostas mais completas e personalizadas. Em vez de apresentar apenas uma lista de produtos e preços, os recursos podem recomendar alternativas de acordo com as necessidades de cada usuário.

Em alguns casos, a sugestão pode ser um item mais caro, desde que as vantagens justifiquem a diferença de preço e o consumidor tenha disponibilidade financeira. “Acho que o consumidor vai usar muito o modo IA para, de verdade, fazer a melhor compra para ele naquele momento”, afirma Salvanha.

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O uso dessas ferramentas ganha relevância em um cenário de maior comprometimento da renda com dívidas e despesas cotidianas. Para a diretora, os brasileiros estão mais atentos à necessidade de equilibrar o orçamento, mas mantêm o otimismo em relação à melhora da situação financeira. Esse comportamento, somado à expectativa de encontrar descontos expressivos em produtos de maior valor, pode estimular compras que seriam adiadas em outras épocas do ano.

O papel do Google na Black Friday

A atuação do Google junto ao varejo envolve a preparação das empresas para a data. Há 15 anos, a companhia trabalha com clientes do setor para impulsionar a Black Friday no Brasil, inicialmente com foco na expansão das vendas online. Hoje, equipes especiais se dedicam à campanha logo no segundo trimestre, com pesquisas de comportamento e intenção de compra. Uma segunda rodada de levantamentos, no segundo semestre, permite comparar os resultados e orientar as estratégias comerciais.

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Durante a promoção, os profissionais monitoram indicadores ao longo do dia e compartilham informações com equipes de marketing e performance dos varejistas, além de agências de publicidade. Os dados podem orientar mudanças nas ações comerciais tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico. “Pode mudar uma estratégia do cliente na hora”, comenta a executiva.

O nível de atendimento oferecido às empresas varia conforme sua maturidade digital, e não apenas pelo volume de investimento em publicidade. O portfólio é dividido entre pequenos, médios e grandes negócios, com equipes e serviços adequados ao estágio de desenvolvimento de cada operação.

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Sobre as expectativas para a edição deste ano, Salvanha ressalta que os indicadores de comportamento apontam para uma ótima Black Friday, mas ressalta que ainda não é possível afirmar que será a maior da história. A confirmação depende dos resultados de vendas dos próprios varejistas, que só poderão ser avaliados após a campanha.