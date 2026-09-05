IA da Genial já é usada por um em cada quatro clientes digitais

A inteligência artificial começa a deixar de ser apenas ferramenta de atendimento para virar também canal de distribuição de investimentos. Na Genial, a Gê, assistente financeira lançada há menos de um ano, chegou à marca de 100 mil usuários e já é utilizada por um em cada quatro clientes do segmento Digital da instituição.

Pelo WhatsApp, o cliente já consegue consultar a conta, fazer Pix e pagamentos e também investir diretamente por meio da conversa com a ferramenta. Hoje, a Gê oferece produtos de renda fixa, incluindo emissões primárias, ativos do mercado secundário e Tesouro Direto.

A Genial pretende ampliar a oferta para outras classes de ativos até o fim do ano. Também prepara produtos desenvolvidos especificamente para usuários da assistente, entre eles um CDB exclusivo para o canal.

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A estratégia é transformar a Gê em uma espécie de porta de entrada para diferentes serviços da instituição. Além de responder às solicitações dos clientes, a ferramenta identifica oportunidades e envia diariamente sugestões de investimentos compatíveis com o perfil de cada usuário.

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“A nossa visão para a Gê vai além de criar mais um canal de atendimento. Estamos construindo uma nova forma de o cliente se relacionar com a Genial”, afirma Fábio Oliveira, diretor comercial da instituição.

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A Genial já acompanha o volume financeiro movimentado, o número de transações e os investimentos realizados por meio da ferramenta. Esses indicadores serão usados para definir a expansão da assistente e a inclusão de novos produtos.