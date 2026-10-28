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IA brasileira já ajudou a polícia a esclarecer 7 mil casos em quatro estados

Desenvolvida pela startup Pax, tecnologia contribuiu para 4,7 mil prisões e a recuperação de 2,1 mil veículos em cerca de 18 meses

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 18h00
Dois policiais militares em uma sala de monitoramento. Um deles, de costas, usa um rádio comunicador, enquanto o outro observa telas com mapas e imagens de câmeras de segurança.
PM usando recurso da PAX (Divulgação/Divulgação)
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IA brasileira já ajudou a polícia a esclarecer 7 mil casos em quatro estados Priorize VEJA no Google

Uma plataforma de inteligência artificial para a segurança pública criada pela brasileira Pax já ajudou as forças policiais a esclarecer mais de 7 mil casos em cerca de 18 meses. Segundo a empresa, a tecnologia contribuiu para 4,7 mil prisões e a recuperação de 2,1 mil veículos em Goiás, Paraná, São Paulo e Ceará.

A IA funciona como um assistente de investigação. O policial descreve o que procura, em linguagem natural, e a ferramenta cruza milhões de registros, organiza evidências e reconstrói trajetos. “A inteligência artificial faz o trabalho pesado de cruzar e organizar as informações. Quem decide é sempre o policial”, afirma David Peixoto, CEO da Pax. “Experiência para investigar a polícia sempre teve. O que faltava era uma ferramenta que buscasse como um investigador experiente buscaria e entregasse em segundos o que antes levava dias.”

Em Bauru, no interior paulista, a tecnologia começou a operar em outubro de 2025. Desde então, as prisões cresceram 21,7% e os roubos de veículos caíram 38,8%, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. A comparação considera o período de outubro de 2025 a julho de 2026 e o mesmo intervalo do ano anterior.

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Fundada em 2024, a Pax reúne profissionais brasileiros com passagens por empresas como Palantir, Meta, Nubank e Brex, além de profissionais formados no ITA, em Harvard, Stanford e no MIT. A empresa possui certificação ISO/IEC 27001:2022, norma internacional de segurança da informação. Segundo a startup, os dados ficam sob custódia e controle do poder público, e cada acesso é registrado, permitindo identificar quem consultou determinada informação e quando. “A IA traz uma nova chance para atacarmos o maior problema do país”, diz Peixoto.

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