Uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida pela brasileira Pax já auxiliou as polícias de Goiás, Paraná, São Paulo e Ceará a realizar mais de 700 prisões relacionadas à violência contra a mulher e a crimes sexuais desde junho de 2025. Desse total, 11 foram por feminicídio.

Somente em outubro deste ano, foram realizadas mais de 200 prisões com o auxílio da tecnologia. Segundo levantamento da empresa, em média, a cada oito horas um procurado por estupro foi preso com o apoio da ferramenta. No Paraná, uma em cada quatro prisões por mandado relacionadas a esses crimes no mês contou com o auxílio da plataforma.

A tecnologia cruza informações de mandados de prisão, registros policiais e imagens de câmeras para ajudar investigadores a localizar suspeitos, reconstruir trajetos e reunir provas.

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Os números foram divulgados por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado nesta quarta-feira, 25 de novembro, e ilustram o potencial da aplicação da inteligência artificial na segurança pública.

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“Uma mulher que denuncia um agressor precisa encontrar um Estado preparado para protegê-la. A inteligência artificial amplia a capacidade de investigação dos policiais, permitindo que tenham acesso, em segundos, a informações que antes poderiam levar horas ou dias para serem reunidas. Em situações de violência doméstica, essa agilidade pode salvar vidas”, afirma David Peixoto, fundador e CEO da Pax.