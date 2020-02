Hyundai suspende produção em linha de montagem por causa do coronavírus

A montadora sul-coreana Hyundai vai interromper, a partir desta terça-feira, 4, a produção em uma de suas linhas de montagens. A razão é a falta de peças por conta do surto de coronavírus na China que já deixou ao menos 427 pessoas mortas. As informações foram divulgadas pela agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap News Agency e confirmada pela AFP.

De acordo com uma fonte da AFP na Hyundai, o coronavírus interrompeu o fornecimento de componentes elétricos. “No momento, a linha de produção dos sedãs Genesis na fábrica número 5 em Ulsan foi temporariamente suspensa”, afirmou a fonte, sem saber quando a produção pode voltar.

A Hyundai já revelou que estão conversando com o sindicato sobre a possibilidade de outras fábricas suspenderem a produção. “A situação não é boa”, avaliou a fonte.

A cidade de Wuhan, na província de Hubei e considerada o epicentro do coronavírus, é um grande centro da indústria automobilística chinesa. A Hyundai é uma das montadores que possuem fábrica no país.

(com AFP)