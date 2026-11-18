Hugo Motta anuncia votação do projeto de ajuste fiscal do governo Lula na Câmara
Senadores concluíram nesta quarta a votação de propostas de alteração ao texto-base
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira, 18, que o projeto de ajuste fiscal do governo Lula deve ser votado no plenário da Casa na próxima segunda-feira, 23.
O Senado concluiu nesta quarta a votação da proposta. O texto-base havia sido aprovado na semana passada, mas ainda faltava a análise dos destaques, que poderiam modificar a proposição final. Os senadores costuraram um acordo para rever alguns pontos, mas rejeitaram a maior parte das mudanças propostas.
Três dos quatro destaques originalmente apresentados foram rejeitados na votação pelos senadores, incluindo um dos pontos polêmicos do texto original, que limita o uso de créditos tributários pelas empresas e, de acordo com entidades empresariais, deve aumentar os custos de operação. O requerimento para retirar esta cláusula foi negado, e a nova regra proposta, mantida.
O destaque acatado pelos senadores diz respeito a repasses da União aos estados e municípios previstos pela Lei Kandir, que seriam reduzidos de 4 bilhões para 1 bilhão de reais ao ano até 2030 e teriam a diferença paga em parcelas depois até 2037. Sob pressão dos governadores e prefeitos e em uma negociação com os líderes da oposição, a versão final ampliou de 1 bilhão para 2 bilhões de reais os repasses anuais até 2030.
A estimativa do governo é de que as medidas devem abrir um espaço de até 56 bilhões de reais no orçamento de 2027.
Votação na Câmara
Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o relator do projeto na Câmara, Mauro Benevides Filho (União-CE), afirmou que a intenção é aprovar o texto da maneira como passou pelo Senado, sem mudanças que obriguem a matéria a retornar aos senadores.
A estratégia, explicou, é acelerar a votação para que as medidas possam entrar em vigor e contribuir para a organização das contas públicas de 2027. Para aprovar um projeto de lei complementar, são necessários pelo menos 257 votos favoráveis na Câmara, que tem 513 deputados. O relator afirmou que aproveitou os dias de discussão no Senado para conversar com bancadas e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo da proposta. Citou reuniões com representantes do PT, União Brasil, PSD e PSB.