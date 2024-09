Huawei lança primeira linha de celulares dobráveis em três partes

Nesta terça-feira, 10, o grupo de tecnologia chinês Huawei apresentou seu novo modelo de smartphone, o primeiro do mundo a ser dobrável em três partes, em formato de Z. O chamado Mate XT foi anunciado durante uma cerimônia de lançamento no centro tecnológico de Shenzhen, na China, horas depois da gigante americana Apple ter apresentado o novo iPhone 16. A novidade chinesa chegará ao Brasil custando 15.690 reais (2.800 dólares), enquanto o preço do iPhone 16 varia de 7.799 reais (799 dólares) a 15.499 reais (1.599 dólares).

A empresa asiática vem em busca da liderança no mercado mundial de celulares depois de ter atingido o topo em seu país de origem no ramo de telefones dobráveis. Segundo a Huawei, o dispositivo já havia recebido 3 milhões de encomendas na sua pré-venda, antes mesmo do evento de lançamento, o que desviou do objetivo inicial do grupo de criar o smartphone para um nicho de clientes. No último trimestre, a Huawei registrou 10,6 milhões de unidades de smartphones vendidas mundialmente, se estabelecendo como a quarta maior fabricante do setor na China.

Na cerimônia de apresentação, Richard Yu, CEO da Huawei, contou que o novo dispositivo conta com um assistente de inteligência artificial com funções de resumo, tradução e edição de textos, além de funções de edição de imagens aprimoradas por IA, como o corte de partes indesejadas de fotos, e recursos de mensagens criativas. “Hoje, mais uma vez, reescreveremos a história do setor, transformaremos a ficção científica em realidade e lideraremos uma nova era de dispositivos dobráveis”, disse.

O Mate XT tem opção de cores em vermelho e preto e uma tela de 10,2 polegadas. Com 3,6 mm de largura, a empresa afirma ser o telefone dobrável mais fino do mundo. Em sua versão com mais memória e armazenamento, os preços podem chegar a até 18.890 reais. O celular estará à venda no Brasil a partir de 20 de setembro deste ano.