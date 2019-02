Horário de verão termina à 0h deste domingo

À meia-noite da madrugada de sábado 16 para domingo 17, os moradores de dez estados do Brasil devem atrasar seus relógios em uma hora, pois acaba o horário de verão.

O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal).

Para os que gostam do horário de verão, uma má notícia. Essa pode ter sido a última edição da medida, já que um estudo do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostra que não há economia significativa de eletricidade.

Desde 2017, o governo não divulga mais quanto é economizado em energia pelo horário de verão. porque, segundo o governo, o dado não é significativo. Um estudo apontou queda na efetividade da iniciativa, já que o perfil do consumo de eletricidade não estava mais ligado diretamente ao horário, mas sim à temperatura. Os picos de consumo foram registrados nas horas mais quentes do dia.

No ano passado, o governo Temer chegou a cogitar o fim do horário, mas acabou decretando que os relógios fossem adiantados. Segundo o Ministério de Minas e Energias, a continuidade ou não do horário de verão deve ser definida pela Casa Civil que, questionada, não respondeu até a publicação.

O horário brasileiro de verão foi adotado pela primeira vez em 1931, por Getúlio Vargas. Confusão

Este ano, o horário de verão, que começa tradicionalmente em outubro, foi encurtado. O ex-presidente Michel Temer atendeu um pedido do Tribunal Superior Eleitoral para que o início do horário de verão não ocorresse entre o primeiro e segundo turno da eleição.

O Planalto chegou a informar que a pedido do Ministério da Educação, a entrada em vigor do horário seria adiada novamente, para dia 18 de novembro, a fim de não prejudicar provas do Enem, mas acabou decidindo manter a data de 4 de novembro.