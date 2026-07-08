HOPE investe R$ 30 milhões e acelera expansão para alcançar R$ 1 bilhão em faturamento

A HOPE inicia uma nova fase de crescimento com um investimento de 30 milhões de reais voltado à expansão da marca, modernização da operação e ampliação da capacidade produtiva. O aporte acompanha um reposicionamento estratégico da companhia, que passa a reunir as categorias Underwear, Sport e Resort sob uma única marca e projeta atingir 1 bilhão de reais em faturamento ainda em 2026.

Do montante anunciado, 20 milhões de reais serão destinados ao fortalecimento da marca, com campanhas de marketing, contratação de embaixadores, ações com influenciadores e ativações voltadas para impulsionar categorias consideradas estratégicas. Os 10 milhões de reais restantes serão aplicados na modernização da fábrica, incluindo novos equipamentos, automação de processos e aumento da eficiência operacional.

Segundo José Luiz Fernandes, CEO do Grupo HOPE, o investimento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que busca soluções cada vez mais integradas. “Hoje a cliente não quer comprar apenas lingerie. Ela procura uma marca que acompanhe diferentes momentos da rotina, seja para o trabalho, atividade física, viagens ou lazer. Nossa estratégia foi unir essas categorias para oferecer uma experiência completa dentro de uma única marca.”

A companhia também acelera seu plano de expansão física. A previsão é inaugurar 60 novas lojas em 2026, todas já no novo conceito multicategoria, reunindo underwear, beachwear e fitness no mesmo ambiente. Paralelamente, a empresa está convertendo sua rede atual para o novo modelo. Ao todo, 147 unidades passarão por esse processo ainda neste ano, fortalecendo a padronização da marca em todo o país.

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De acordo com Fernandes, a decisão foi sustentada pelo desempenho das lojas que já operavam com um portfólio mais amplo. “Percebemos que aproximadamente um terço dos nossos clientes já comprava produtos de mais de uma categoria na mesma visita. Além disso, Resort e Sport passaram a figurar entre as linhas mais vendidas dessas unidades. Isso mostrou que fazia sentido simplificar a marca e tornar essa experiência mais intuitiva.”

A expectativa da empresa é que o novo posicionamento também impulsione o crescimento da rede de franquias, sustentando uma expansão operacional estimada em cerca de 20% ao longo de 2026. Com mais de seis décadas de atuação no mercado brasileiro, a HOPE aposta que a combinação entre investimentos em marketing, ganho de eficiência industrial e ampliação da presença física permitirá consolidar um novo ciclo de crescimento. A estratégia busca fortalecer o reconhecimento da marca e ampliar sua participação em um mercado cada vez mais voltado à conveniência e à oferta de produtos para diferentes ocasiões de consumo.