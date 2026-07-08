ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

HOPE investe R$ 30 milhões e acelera expansão para alcançar R$ 1 bilhão em faturamento

Aporte será destinado ao fortalecimento da marca e à modernização da fábrica; companhia aposta em modelo multicategoria e prevê abrir 60 novas lojas em 2026

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 16h44
Fachada da loja Hope com letreiro branco em fundo preto, manequins exibindo roupas íntimas na vitrine e um cartaz de Hope Resort ao lado. Uma árvore frondosa à esquerda e um prédio alto ao fundo completam a cena urbana
Fachada da loja da Hope (Hope/Divulgação)
Continua após publicidade
HOPE investe R$ 30 milhões e acelera expansão para alcançar R$ 1 bilhão em faturamento Priorizar nos meus resultados Google

A HOPE inicia uma nova fase de crescimento com um investimento de 30 milhões de reais voltado à expansão da marca, modernização da operação e ampliação da capacidade produtiva. O aporte acompanha um reposicionamento estratégico da companhia, que passa a reunir as categorias Underwear, Sport e Resort sob uma única marca e projeta atingir 1 bilhão de reais em faturamento ainda em 2026.

Do montante anunciado, 20 milhões de reais serão destinados ao fortalecimento da marca, com campanhas de marketing, contratação de embaixadores, ações com influenciadores e ativações voltadas para impulsionar categorias consideradas estratégicas. Os 10 milhões de reais restantes serão aplicados na modernização da fábrica, incluindo novos equipamentos, automação de processos e aumento da eficiência operacional.

Segundo José Luiz Fernandes, CEO do Grupo HOPE, o investimento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que busca soluções cada vez mais integradas. “Hoje a cliente não quer comprar apenas lingerie. Ela procura uma marca que acompanhe diferentes momentos da rotina, seja para o trabalho, atividade física, viagens ou lazer. Nossa estratégia foi unir essas categorias para oferecer uma experiência completa dentro de uma única marca.”

A companhia também acelera seu plano de expansão física. A previsão é inaugurar 60 novas lojas em 2026, todas já no novo conceito multicategoria, reunindo underwear, beachwear e fitness no mesmo ambiente. Paralelamente, a empresa está convertendo sua rede atual para o novo modelo. Ao todo, 147 unidades passarão por esse processo ainda neste ano, fortalecendo a padronização da marca em todo o país.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com Fernandes, a decisão foi sustentada pelo desempenho das lojas que já operavam com um portfólio mais amplo. “Percebemos que aproximadamente um terço dos nossos clientes já comprava produtos de mais de uma categoria na mesma visita. Além disso, Resort e Sport passaram a figurar entre as linhas mais vendidas dessas unidades. Isso mostrou que fazia sentido simplificar a marca e tornar essa experiência mais intuitiva.”

A expectativa da empresa é que o novo posicionamento também impulsione o crescimento da rede de franquias, sustentando uma expansão operacional estimada em cerca de 20% ao longo de 2026. Com mais de seis décadas de atuação no mercado brasileiro, a HOPE aposta que a combinação entre investimentos em marketing, ganho de eficiência industrial e ampliação da presença física permitirá consolidar um novo ciclo de crescimento. A estratégia busca fortalecer o reconhecimento da marca e ampliar sua participação em um mercado cada vez mais voltado à conveniência e à oferta de produtos para diferentes ocasiões de consumo.

Publicidade
TAGS:
Economia
Moda
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).