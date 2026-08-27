Honda relança Prelude híbrido no Brasil por R$ 380 mil

A Honda anunciou nesta quinta-feira, 27, o retorno do Prelude ao mercado brasileiro depois de aproximadamente três décadas. Agora equipado com motor híbrido, o cupê será vendido em versão única por 380.000 reais e terá as primeiras unidades entregues em setembro.

O lançamento ocorreu durante o Festival Interlagos, em São Paulo. A pré-venda também começou nesta quinta e será realizada por meio da plataforma Webmotors. A chegada do modelo amplia a oferta de veículos esportivos da montadora no Brasil, atualmente formada também pelo Civic Type R, tabelado em 435.500 reais.

O Prelude ocupa uma posição intermediária na linha. Enquanto o Type R aposta no motor turbo de 297 cavalos, no câmbio manual e no desempenho em pistas, o novo cupê combina visual esportivo, sistema híbrido e características voltadas ao uso cotidiano.

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A estratégia também busca explorar a memória afetiva ligada ao automóvel. Lançado originalmente no Brasil em 1992, o Prelude ficou conhecido, entre outros motivos, por uma campanha publicitária estrelada pelo piloto Ayrton Senna.

Motor híbrido do Civic

O conjunto mecânico é semelhante ao usado no Civic híbrido. Ele combina um motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos e entrega potência total de 203 cavalos e torque de 32,1 kgfm.

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Segundo os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o Prelude percorre 17,9 quilômetros por litro na cidade e 15,7 quilômetros por litro na estrada. A Honda ainda não divulgou a velocidade máxima nem o tempo de aceleração de zero a 100 quilômetros por hora.

Embora não tenha uma transmissão convencional, o automóvel recebeu um sistema que simula as trocas de oito marchas. A tecnologia combina sons, vibrações e mudanças na resposta do motor para reproduzir a sensação de dirigir um carro com câmbio tradicional. O motorista pode acionar as marchas simuladas por borboletas instaladas atrás do volante.

O cupê também herda do Civic Type R componentes como suspensão, amortecedores adaptativos e freios Brembo. O acerto, porém, é mais confortável e menos voltado ao desempenho extremo nas pistas.

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Primeiros compradores terão benefícios

O Prelude será comercializado nas cores vermelha, preta e branca. Entre os equipamentos estão rodas de 19 polegadas, central multimídia de 9 polegadas, oito airbags, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Os primeiros 50 compradores receberão itens como capa de proteção, porcas antifurto, tapetes de borda alta, miniatura do veículo e vitrificação da pintura. A empresa também promete condições especiais de financiamento e seguro.

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Com preço de 380.000 reais, o Prelude custará 55.500 reais menos que o Civic Type R.