ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Honda relança Prelude híbrido no Brasil por R$ 380 mil

Cupê retorna ao país depois de três décadas, com motor de 203 cavalos e proposta mais confortável que a do Civic Type R

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 15h56 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h17
Carro esportivo Honda Prelude vermelho brilhante, com faróis acesos, parado em uma pista de corrida com faixas coloridas em azul, verde e amarelo no canto inferior direito
 (Honda/Divulgação)
Continua após publicidade
Honda relança Prelude híbrido no Brasil por R$ 380 mil Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

A Honda anunciou nesta quinta-feira, 27, o retorno do Prelude ao mercado brasileiro depois de aproximadamente três décadas. Agora equipado com motor híbrido, o cupê será vendido em versão única por 380.000 reais e terá as primeiras unidades entregues em setembro.

O lançamento ocorreu durante o Festival Interlagos, em São Paulo. A pré-venda também começou nesta quinta e será realizada por meio da plataforma Webmotors. A chegada do modelo amplia a oferta de veículos esportivos da montadora no Brasil, atualmente formada também pelo Civic Type R, tabelado em 435.500 reais.

O Prelude ocupa uma posição intermediária na linha. Enquanto o Type R aposta no motor turbo de 297 cavalos, no câmbio manual e no desempenho em pistas, o novo cupê combina visual esportivo, sistema híbrido e características voltadas ao uso cotidiano.

Continua após a publicidade

A estratégia também busca explorar a memória afetiva ligada ao automóvel. Lançado originalmente no Brasil em 1992, o Prelude ficou conhecido, entre outros motivos, por uma campanha publicitária estrelada pelo piloto Ayrton Senna.

Siga

Motor híbrido do Civic

O conjunto mecânico é semelhante ao usado no Civic híbrido. Ele combina um motor 2.0 a gasolina com dois propulsores elétricos e entrega potência total de 203 cavalos e torque de 32,1 kgfm.

Continua após a publicidade

Segundo os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o Prelude percorre 17,9 quilômetros por litro na cidade e 15,7 quilômetros por litro na estrada. A Honda ainda não divulgou a velocidade máxima nem o tempo de aceleração de zero a 100 quilômetros por hora.

Embora não tenha uma transmissão convencional, o automóvel recebeu um sistema que simula as trocas de oito marchas. A tecnologia combina sons, vibrações e mudanças na resposta do motor para reproduzir a sensação de dirigir um carro com câmbio tradicional. O motorista pode acionar as marchas simuladas por borboletas instaladas atrás do volante.

O cupê também herda do Civic Type R componentes como suspensão, amortecedores adaptativos e freios Brembo. O acerto, porém, é mais confortável e menos voltado ao desempenho extremo nas pistas.

Continua após a publicidade

Primeiros compradores terão benefícios

O Prelude será comercializado nas cores vermelha, preta e branca. Entre os equipamentos estão rodas de 19 polegadas, central multimídia de 9 polegadas, oito airbags, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Os primeiros 50 compradores receberão itens como capa de proteção, porcas antifurto, tapetes de borda alta, miniatura do veículo e vitrificação da pintura. A empresa também promete condições especiais de financiamento e seguro.

Continua após a publicidade

Com preço de 380.000 reais, o Prelude custará 55.500 reais menos que o Civic Type R.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).