‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ supera ‘Vingadores: Ultimato’ e se torna live-action de maior bilheteria no Brasil

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026) tornou-se o filme live-action de maior bilheteria da história dos cinemas brasileiros. A produção ultrapassou Vingadores: Ultimato, lançado em 2019, e já acumula mais de 344 milhões de reais em arrecadação no país, com mais de 15 milhões de espectadores, segundo dados da consultoria Filme B.

O longa também passou a ocupar o primeiro lugar entre as produções da Sony Pictures no mercado brasileiro. Até então, o recorde entre os live-actions pertencia a Vingadores: Ultimato, que havia superado a marca de 338 milhões de reais em bilheteria nacional.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021) e Temporário 12 (2013), a sequência do super-herói também registra desempenho expressivo no exterior. A produção soma 2,22 bilhões de dólares em bilheteria mundial, o equivalente a cerca de 11,4 bilhões de reais, e está entre as maiores arrecadações da história do cinema.

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Estrelado por Tom Holland, o filme traz ainda Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink, Michael Mando e Tramell Tillman no elenco. A história acompanha Peter Parker após os acontecimentos que fizeram com que sua identidade fosse esquecida pelas pessoas ao seu redor. Isolado, ele passa a se dedicar ao combate ao crime enquanto enfrenta mudanças físicas e uma nova ameaça em Nova York.

Apesar da liderança entre os filmes com atores, Homem-Aranha: Um Novo Dia ainda não é a maior bilheteria da história do país considerando todas as produções. O primeiro lugar pertence à animação Divertida Mente 2, da Disney e Pixar, que ultrapassou 440 milhões de reais e levou mais de 22 milhões de pessoas aos cinemas, segundo dados da Ancine.