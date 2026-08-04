‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ quebra recorde de bilheteria e faz ações de AMC e Cinemark subirem

As ações da AMC Entertainment (AMC), maior rede de cinemas do globo, subiram cerca de 7% nas negociações pré-mercado da bolsa de Nova Iorque nesta última segunda-feira, 3, enquanto as da Cinemark Holdings (CNK) tiveram um salto de cerca de 2%. No pregão seguinte, perderam a maior parte dos ganhos devido a um movimento de realização de lucros.

No entanto, os papéis continuam chamando atenção desde que ambas as companhias divulgaram resultados recordes no fim de semana, impulsionados pela estreia do novo filme da Marvel e da Sony,

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026), e pela demanda contínua por A Odisseia (2026), adaptação cinematográfica do poema épico grego de Homero.

A sequência da franquia sobre Peter Parker consagrou-se como a maior bilheteria de estreia nos Estados Unidos na história da indústria, com base na receita de ingressos. Com 6 dias em cartaz, o longa já ultrapassou a marca de

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1 bilhão de dólares de arrecadação.

Ele também é responsável por gerar a maior receita de ingressos de fim de semana já vista para o Dolby Cinema da AMC, enquanto

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A Odisseia, que soma mais de 911 milhões de dólares em bilheteria, continuou atraindo público para suas salas Imax. Os números são da Boxoffice Pro.

Em comunicado aos investidores, a Cinemark afirmou que o período de 31 de julho a 2 de agosto marcou a maior bilheteria doméstica de estreia da companhia, também impulsionada pelas duas obras. Além disso, a rede de cinemas registrou resultados recordes nos EUA para seus formatos premium — salas Cinemark XD, ScreenX e D-BOX — e reforçou que a demanda por alimentos, bebidas e produtos licenciados acarretou na maior receita de alimentos e bebidas de sua história.