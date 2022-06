Hollywood perde espaço no maior mercado de bilheteria do mundo: a China

Alguns segundos de ‘Top Gun – Maverick”, estrelado por Tom Cruise foram suficientes para chamar atenção de fãs de cinema ávidos por detalhes. As bandeiras de Taiwan e do Japão que adornavam as costas do protagonista no filme original, que foram eliminadas em um trailer de 2019 para a sequência, reapareceram sem aviso na versão lançada. O detalhe chama atenção porque vem da China o maior mercado de bilheteria do mundo e há anos Hollywood se esmera para não pisar no calo dos chineses e conseguir faturar fortunas. Discussões a parte sobre o rápido recado em Top Gun, o fato é que o atrativo mercado chinês, que se tornou o maior do mundo em 2020, tem se distanciado das mega produções americanas. Segundo dados da Artisan Getway compilados pela Bloomberg, a participação de mercado dos filmes de Hollywood na China caiu para 9,2% até agora este ano, de 47,3% em 2012.

As razões para essa queda na participação são múltiplas. A China teve um grande aniversário no ano passado, com o centenário da fundação do Partido Comunista, e em tais momentos os filmes estrangeiros podem esperar ficar em segundo plano, ou nenhum, em favor daqueles que polirem o legado do partido. Enquanto isso, as produções locais vem melhorando em fazer seus próprios filmes – incluindo aqueles que transmitem uma mensagem de propaganda de uma forma fácil e digerível, ao contrário dos esforços de chumbo do passado. Essa foi a motivação principal para as colaborações da China em Hollywood em primeiro lugar: aprender as ferramentas do comércio, para aplicar de forma própria.

A medida que as tensões ideológicas entre China e Estados Unidos se acirraram, houve mais perdas do lado americano. A gigante de tecnologia chinesa Tencent retirou-se da produção de Top Gun, estimada em 170 milhões pela Paramount Pictures, devido a preocupações de que a afiliação da empresa com um filme que celebra os militares dos EUA poderia irritar Pequim, segundo reportagem do jornal The Wall Street Journal. O filme aliás, não tem data prevista de lançamento no mercado chinês.

A estratégia que vem diminuindo a participação de Hollywood no mercado de cinema da China reflete o que é feito pelos chineses em outros setores. No entanto, fazer filmes não é um negócio como fabricar carros ou widgets. É um campo de batalha ideológico de poder brando, uma disputa global por influência. E à medida que o antagonismo da China em relação aos valores democráticos liberais se tornou mais pronunciado sob Xi Jinping, ficou mais difícil abranger essas esferas divergentes. Apesar da perda de participação e do recado, Hollywood não desistirá da China – já que é uma fatia de mercado muito grande a ser ignorada. A conferir, no entanto, se mais detalhes cheios de significado serão incluídos nas telas.