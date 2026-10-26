Holanda anuncia US$ 500 milhões para fundo de florestas após reeleição de Lula

O governo dos Países Baixos anunciou nesta segunda-feira, 26, um compromisso de investimento de até 500 milhões de dólares (cerca de 2,5 bilhões de reais) no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa liderada pelo Brasil para financiar a preservação de florestas tropicais. O anúncio ocorreu um dia após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e eleva para 7,8 bilhões de dólares o total de recursos prometidos ao mecanismo.

A contribuição será realizada ao longo de dez anos e foi comunicada ao Parlamento holandês pelo ministro de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento, Sjoerd Sjoerdsma. O investimento, entretanto, ainda depende de condições relacionadas à estruturação do fundo, cuja entrada em operação está prevista para meados de 2027.

Com o novo compromisso, o TFFF fica a 2,2 bilhões de dólares da meta inicial de captação de 10 bilhões de dólares até o fim de 2026. O objetivo de longo prazo é reunir 125 bilhões de dólares, sendo 25 bilhões de governos e outros 100 bilhões de investidores privados. A decisão foi apresentada pelo governo holandês como parte de sua estratégia de financiamento climático internacional. “As mudanças climáticas são uma ameaça direta à nossa segurança, à nossa prosperidade e às nossas liberdades”, afirmou Sjoerdsma, em comunicado.

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Fundo brasileiro ganha novo apoio internacional

Lançado durante a COP30, realizada em Belém, em novembro de 2025, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre foi concebido para oferecer incentivos financeiros permanentes aos países que preservam suas florestas. Diferentemente dos modelos tradicionais de financiamento ambiental, que dependem de doações periódicas, o TFFF pretende aplicar os recursos captados no mercado financeiro e utilizar os rendimentos líquidos para remunerar países que mantêm suas áreas florestais conservadas.

O mecanismo já recebeu compromissos de países como Brasil, Noruega, Indonésia, França, Alemanha, Reino Unido e Luxemburgo. A adesão holandesa representa mais um avanço na tentativa de atrair capital internacional para a iniciativa. Em nota, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, classificou o anúncio como um sinal de confiança no projeto brasileiro. “A adesão dos Países Baixos ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre representa mais um importante voto de confiança na iniciativa proposta originalmente pelo Brasil”, afirmou.

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O compromisso também ocorre em um momento importante para o calendário de captação. A Noruega, que anunciou um aporte de aproximadamente 3 bilhões de dólares, condicionou a liberação dos recursos ao cumprimento da meta inicial de 10 bilhões de dólares até o encerramento de 2026.

A proposta do TFFF é transformar a conservação ambiental em uma fonte contínua de recursos para países que possuem grandes extensões de florestas tropicais. O fundo prevê uma remuneração indicativa de aproximadamente 4 dólares por hectare preservado ao ano. A manutenção da cobertura florestal será verificada por imagens de satélite, e os pagamentos poderão ser reduzidos caso sejam identificados desmatamento ou degradação ambiental. Parte dos recursos também deverá ser destinada diretamente a povos indígenas e comunidades locais, reconhecidos por seu papel na proteção dos territórios florestais.

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Apesar do anúncio, o aporte dos Países Baixos ainda não representa uma transferência imediata de recursos. A proposta foi apresentada ao Parlamento e depende da conclusão das condições estabelecidas pelo governo holandês. A expectativa é que o compromisso seja formalizado durante a COP31, conferência climática das Nações Unidas prevista para novembro, na Turquia.