Hoje é o último dia para resgate de ‘dinheiro esquecido’ no Banco Central

Hoje é o último dia para pessoas resgatarem o “dinheiro esquecido” nos bancos, por meio do acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central — e há cerca de 8,6 bilhões de reais parados ali, esperando a retirada, segundo dados de agosto do BC.

“Esses valores se referem a tarifas bancárias e consórcios pequenos realizados. São valores comuns quando alguém encerra uma conta, em que alguns montantes ficam ali e não são retirados, por exemplo”, afirma a especialista em finanças e presidente da Double Check Consultoria, Daniela Pederneiras. “As pessoas deixam esse dinheiro na conta bancária e os recursos acabam ficando por anos lá.”

Os valores podem estar esquecidos por pessoas físicas, empresas e falecidos. Em muitos casos, as pessoas deixam de verificar ou ir atrás dos recursos por acreditar que são valores irrisórios, de 10 ou 20 reais. “Mas há muitos casos de pessoas que tem 100 reais ou 1 mil reais para receber. Segundo o BC, são 5 milhões de pessoas nessa condição e, por subestimarem valores pequenos, esse dinheiro fica para trás.”

O pagamento dos recursos, caso solicitado, só pode ser feito por meio de PIX. Se a pessoa não tiver chaves cadastradas, é necessário comparecer à instituição financeira de origem para checar qual o procedimento para recebimento dos recursos.

Para verificar se há algum montante parado no Banco Central para resgate, utilize este link.