Hezbollah lançou um drone em direção à casa de Netanyahu, diz porta-voz do premiê

O Exército de Israel disse que uma série de drones e foguetes foram lançados pelo Hezbollah em direção a Israel neste sábado. Uma pessoa morreu.

Em um dos ataques, um drone foi lançado em direção à casa de veraneio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na cidade de Cesareia, no norte de Israel, segundo o porta-voz do premiê. Netanyahu não estava nas proximidades e não houve vítimas. Outros dois drones lançados rumo ao território israelense foram interceptados, segundo o exército. Além de um pessoa ter morrido, Israel informou que ao menos outras nove ficaram feridas.

Em Gaza, autoridades de saúde disseram que 30 pessoas morreram em ataques promovidos por Israel no território palestino. No Líbano, o Ministério da Saúde disse que pelo menos duas pessoas foram mortas em um ataque israelense perto da cidade majoritariamente cristã de Jounieh, ao norte de Beirute, no primeiro ataque desse tipo na área.

A manutenção de ataques de ambos os lados mesmo após morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, indica que o conflito ainda está longe do fim depois de mais de um ano de guerra em escalada no Oriente Médio.Morto nesta semana por Israel, Sinwar, foi mentor do ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra em Gaza.