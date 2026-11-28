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Da numeração de casas em São Paulo às cédulas de real, a centenária trajetória da família Nicoli chega à era da inteligência artificial. Com a SecureTrace, a quarta geração combate a falsificação de bebidas e produtos de luxo na tela do celular. Conheça a história e o futuro desse império.

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As pequenas placas azuis que numeravam as casas da São Paulo antiga e os dispositivos de segurança dos passaportes brasileiros têm uma origem em comum: a família Nicoli. Há mais de um século, o artista e esmaltador Affonso Nicoli, um imigrante italiano, fez da identificação um negócio. Começou com números nas fachadas e passou para placas de carros. Seus descendentes deram continuidade. Vieram semáforos, películas holográficas e códigos que ajudam a distinguir bebidas autênticas das falsificadas. Os materiais e a tecnologia mudaram, mas a pergunta que move os Nicoli continua a mesma: como saber se algo é o que parece ser? “Tudo o que a nossa família fez até hoje foi tornar algo identificável e, portanto, confiável”, diz Mário Nicoli Netto, bisneto do fundador e CEO da SecureTrace, aos 23 anos. “Em mais de um século de trabalho, calculamos ter identificado 30 bilhões de objetos.”

A SecureTrace é a expressão mais recente de uma trajetória iniciada com a chegada de Affonso ao Brasil, em 1897, e conduzida hoje pela quarta geração da família. A empresa desenvolve sistemas de segurança com uma rede de parceiros e cobra por unidade protegida. No fim de 2025, começou a trabalhar com a Diageo, grupo britânico de bebidas alcoólicas, dono de marcas como Johnnie Walker e Smirnoff, na aplicação do ID, sistema que atribui um código próprio a cada garrafa. A parceria deu origem ao Selo Drink Seguro, lançado no Brasil em setembro de 2026. “A identificação única para cada unidade que colocamos no mercado significa incorporar a verificação de procedência à jornada de consumo por meio de uma sofisticada solução antifraude”, afirma Paula Lindenberg, presidente da Diageo no Brasil. “Queremos que o nosso público escaneie, valide e celebre.”

O funcionamento é simples para quem compra: basta escanear com o celular o código impresso no verso da garrafa de bebidas como uísque, vodca, gim e outras. A resposta aparece em cores — verde para o produto reconhecido como autêntico, vermelho para a suspeita de falsificação. A consulta também permite acessar informações sobre a fabricação e o caminho percorrido até o ponto de venda. O sistema dispõe de 27 trilhões de combinações e, segundo a SecureTrace, oferece um grau de segurança de 99,99% contra cópias. “Por trás da invenção do ID há 117 anos de experiência familiar em identificação”, diz Netto. “Não conheço, no mundo, quem tenha mais conhecimento desse negócio do que nós.”

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O sistema já registrou 75 000 ocorrências de adulteração de bebidas, e todas elas foram encaminhadas às autoridades. Dentro da empresa, esses registros recebem o nome de “vidas salvas”, numa referência ao risco representado pelas bebidas falsificadas. A tecnologia também desperta o interesse de grandes companhias globais do setor farmacêutico. “Uma empresa nacional com essa trajetória é um ponto fora da curva”, afirma o consultor Renato Davó, especializado em varejo.

Com faturamento de cerca de 100 milhões de reais em 2026, os negócios da família Nicoli contam com parceiros na Europa e nos Estados Unidos. Em Paris, onde mantém um escritório, a SecureTrace trabalha com a Cypheme, empresa francesa que produz selos com padrões gráficos únicos para dificultar a falsificação. Na Califórnia, a americana Big Vision desenvolveu o modelo de inteligência artificial que analisa imagens captadas pelo celular e verifica se elas correspondem à de um selo original. “As parcerias são importantes para a SecureTrace desenvolver novas soluções”, afirma Netto.

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Muito antes de combater fraudes com códigos digitais, porém, os Nicoli se ocuparam de um problema mais prosaico: encontrar um endereço. Instalado no centro de São Paulo no início do século passado, Affonso dizia aos amigos que não queria ser conhecido como o homem que morava ao lado da igreja. Na cidade que crescia, ele viu espaço para disseminar as placas de identificação de imóveis que conhecera na Europa. Em 1909, ao lado de dois sócios, fundou a Massucci, Petracco & Nicoli. A empresa produzia pequenas placas de ferro azuis, com números brancos no centro. Affonso levou a proposta à prefeitura e obteve autorização para começar o trabalho, seguindo os critérios dos técnicos municipais, entre eles a separação de números pares e ímpares nos dois lados da rua.

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Logo surgiria outro mercado nas ruas paulistanas: o dos automóveis. Os veículos que chegavam à cidade traziam apenas o número de série gravado no motor, e a empresa identificou a oportunidade de produzir placas com letra, número e nome do município em relevo. Os moldes eram feitos à mão, um a um, pelo próprio Affonso. Seu filho Mario Nicoli, que aprendera o ofício na fábrica, ampliou os negócios com a produção de placas de sinalização e orientação de trânsito. Mais tarde, a empresa também passou a fabricar, instalar e manter semáforos. A presença nas ruas de São Paulo abriu caminho para contratos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Mario Nicoli também levou a busca por novidades para fora do país. Nos anos 1960, visitou em Minnesota a 3M, multinacional americana conhecida por suas fitas adesivas e películas para sinalização. Lá, conheceu uma película refletiva que tornava as placas de trânsito mais visíveis à noite. Voltou ao Brasil com a ideia de usar o material nas placas dos automóveis. Desenvolveu uma prensa para aplicá-lo às peças e lançou as placas Lumiflex. “Elas eram vendidas pelos despachantes, na fase final do licenciamento dos veículos”, lembra Mario Nicoli Filho, presidente do conselho da SecureTrace e representante da terceira geração. “Ninguém queria mais as antigas placas de ferro. A Lumiflex se tornou uma febre.” A família também passou a produzir o triângulo de segurança usado para sinalizar veículos parados e situações de perigo, outro produto que ganhou as ruas e permanece no negócio.

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A resistência dos materiais, uma qualidade para os compradores, rendia uma piada recorrente dentro de casa. “Meu pai era muito criativo e engraçado”, diz Mario Filho, de 59 anos. “Quando a gente passava pelas casas que ainda tinham as antigas numerações feitas pelo meu avô, ele dizia que o único problema é que eram peças indestrutíveis, só podíamos vender uma vez.” Do pai, Mario Filho recebeu o conselho de preservar a relação com a 3M. Em uma visita à companhia, conheceu fitas holográficas de segurança usadas para proteger passaportes e cédulas contra falsificações. De volta ao Brasil, procurou a Casa da Moeda. “Tínhamos um nome forte no mercado, as portas se abriam”, diz. A família venceu a licitação para entregar a tecnologia e entrou no mercado de segurança de documentos e dinheiro. Atualmente, os Nicoli continuam fornecedores dos dispositivos utilizados nos passaportes e da faixa holográfica das notas de 100 reais.

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Outra oportunidade apareceu em 1994, durante o Plano Real. Em uma visita ao Departamento Nacional de Trânsito, em Brasília, Mario Filho ouviu relatos sobre a inadimplência de tributos e do seguro obrigatório dos veículos. A ideia era criar um selo de autenticidade para o para-brisa que permitisse à fiscalização reconhecer os veículos com os pagamentos em dia. Para desenvolver a solução, recorreu a parceiros de pesquisa — uma rede que reúne hoje mais de 200 especialistas. Para financiar a produção, procurou a Fenaseg, entidade das seguradoras, com o argumento de que o investimento ajudaria a reduzir a evasão de pagamentos. “O selo veicular tornou-se obrigatório em todo o país”, diz Mario.

É desse repertório que Mário Nicoli Netto procura extrair os próximos negócios. O bisneto de Affonso entrou na companhia aos 15 anos. Pai e filho dividem a gestão e abrem uma empresa quando um novo projeto de identificação vira negócio. Hoje, são oito CNPJs em atividade. A tecnologia cabe agora na tela de um celular, mas a lógica empreendedora guarda algo das primeiras placas de ferro: encontrar um problema de identificação e transformá-lo em produto. Mais de um século depois, os Nicoli continuam à procura de objetos que precisam ganhar uma prova de autenticidade.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32