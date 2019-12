Heineken, Skol e Brahma são as cervejas mais buscadas no Google em 2019

O Google divulgou nesta sexta-feira, 27, as listas de produtos, varejistas, cervejas e carros mais buscados pelos brasileiros em 2019. Dentre as dez mercadorias mais procuradas, nove são celulares, sendo que seis deles são da Apple. O modelo iPhone 11, apesar de ser o mais recente lançado pela marca, ficou na última colocação. Apenas o videogame PlayStation 4, que alcançou a 8ª posição no ranking, foi o único item que não é um Smartphone.

Em relação às varejistas, a briga pelo topo ficou entre Mercado Livre, Americanas.com e Magazine Luiza. Quando o assunto é cerveja, apesar da grande presença da Ambev, com sete marcas próprias na lista (Skol, Brahma, Budweiser, Skol Beats, Original, Corona e Stella Artois), a Heineken conquistou o primeiro lugar nas pesquisas. Por fim, o carro mais vendido no Brasil, o Chevrolet Onix, assumiu a liderança entre os veículos mais buscados.

Confira abaixo as listas completas de cada categoria:

Produtos mais buscados

1) iPhone 7

2) iPhone 8

3) iPhone 7 Plus

4) iPhone X

5) iPhone 8 Plus

6) Moto G7

7) iPhone XR

8) PlayStation 4

9) Xiaomi Mi 9

10) iPhone 11

Varejistas mais buscados



1) Mercado Livre

2) Americanas.com

3) Magazine Luiza

4) Casas Bahia

5) Netshoes

6) Amazon

7) AliExpress

8) Renner

9) Dafiti

10) Extra

Cervejas mais buscadas

1) Heineken

2) Skol

3) Brahma

4) Budweiser

5) Skol Beats

6) Eisenbahn

7) Itaipava

8) Original

9) Corona

10) Stella Artois

Carros mais buscados



1) Chevrolet Onix

2) Hyundai HB20

3) Toyota Corolla

4) Honda Civic

5) Renault Kwid

6) Ford Ka

7) Jeep Renegade

8) Volkswagen Polo

9) Hyundai Creta

10) Chevrolet Prisma