Healthtech de saúde personalizada mira R$ 100 milhões e aposta em mercado de peptídeos

A TM&TL, holding de saúde personalizada dona das marcas The Men’s e The Ladies, quer alcançar 100 milhões de reais em faturamento até 2028. Para chegar à cifra, a healthtech aposta na expansão da base de pacientes, no crescimento dos tratamentos voltados à saúde metabólica e longevidade e em uma nova frente de produtos à base de peptídeos.

Fundada em 2021 por Danilo Bertasi, a companhia afirma já ter realizado mais de 200 mil vendas e manter uma taxa de retenção de aproximadamente 60%. Para 2026, a expectativa é alcançar a marca de 1 milhão de consultas.

O negócio começou com a The Men’s, voltada ao público masculino, que já atendeu mais de 100 mil pacientes. Mais recentemente, a companhia passou a acelerar a The Ladies, focada em saúde feminina e em tratamentos que envolvem emagrecimento, saúde capilar, dermatologia e longevidade. “Esses números mostram que o mercado brasileiro está pronto para um modelo de saúde mais próximo, contínuo e orientado por dados. Estamos construindo uma nova forma de acessar saúde no Brasil: mais personalizada, conveniente, fácil e integrada à rotina das pessoas”, afirma Bertasi, CEO e fundador da TM&TL.

O modelo adotado pela empresa é o chamado health concierge, no qual a proposta é acompanhar o paciente de forma contínua, em vez de concentrar o atendimento em consultas isoladas. Dados coletados ao longo da jornada são usados para personalizar e acompanhar os tratamentos.

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De GLP-1 a peptídeos

Uma das principais apostas para a expansão está em tratamentos metabólicos, mercado que ganhou visibilidade com a popularização dos medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, utilizados, entre outras indicações, no tratamento da obesidade.

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Mas a companhia quer avançar para além dessa categoria. A TM&TL está estruturando uma linha própria de produtos à base de peptídeos, moléculas formadas por cadeias de aminoácidos e que vêm sendo exploradas em diferentes aplicações médicas e cosméticas. “A gente enxerga a The Ladies como uma marca de peptídeos. O GLP-1 foi só a porta de entrada”, afirma Bertasi.

O próximo lançamento planejado é um creme formulado com GHK-Cu, um peptídeo ligado ao cobre utilizado em produtos para a pele. Segundo o executivo, a estratégia é ampliar gradualmente o portfólio conforme os produtos obtenham as aprovações regulatórias necessárias. “Agora vamos lançar um creme com GHK-Cu, e a ideia é seguir lançando novos produtos dessa categoria conforme a Anvisa for aprovando. É um mercado que está só começando”, diz.

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A estratégia coloca a companhia em uma interseção que vem atraindo negócios de saúde, farmacêuticas e empresas de bem-estar: a procura por tratamentos personalizados, especialmente nas áreas de controle de peso, envelhecimento e estética.

Para a TM&TL, a expansão dessa frente deverá caminhar junto ao aumento do número de pacientes das duas marcas e ao uso de dados para personalizar os tratamentos. É nessa combinação que a companhia aposta para alcançar os 100 milhões de reais de faturamento projetados para os próximos dois anos.