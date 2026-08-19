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Harbour Capital vai buscar R$ 175 milhões na Europa para investir em crédito no Brasil

Gestora gaúcha abriu fundo em Luxemburgo, negocia com investidores europeus e prepara escritório na Faria Lima

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 10h02 | Atualizado em 19 ago 2026, 10h16
Pessoas trabalhando em um escritório moderno e iluminado, com mesas de madeira claras e divisórias com plantas. Vários funcionários usam notebooks e monitores, focados em suas tarefas.
Harbour Capital (Harbour Capital/Divulgação)
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Harbour Capital vai buscar R$ 175 milhões na Europa para investir em crédito no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A Harbour Capital está indo à Europa buscar dinheiro para investir no mercado brasileiro de crédito estruturado. A gestora gaúcha, que administra cerca de R$ 1,8 bilhão, abriu em Luxemburgo um fundo com capacidade para captar até 30 milhões de euros — aproximadamente R$ 175 milhões.

A meta inicial é levantar pelo menos 10 milhões de euros ainda em 2026. A casa já mantém conversas com multi family offices e gestoras europeias interessadas em acessar operações de crédito no Brasil.

Luxemburgo será a base da distribuição internacional, mas o plano vai além. A Harbour pretende abrir um escritório em Portugal nos próximos meses e avançar comercialmente também sobre investidores da Espanha e da França.

Ao mesmo tempo, a gestora reforça a operação no Brasil. Neste mês, abre uma unidade na região da Faria Lima, em São Paulo, comandada por Adilson Guedes, head de Relações com Investidores e Crédito Estruturado. Gabriela Naves chega como analista sênior de Estruturação e Relações com Investidores.

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Fundada há cinco anos em Porto Alegre, a Harbour concentra sua atuação em crédito estruturado, principalmente FIDCs, e tem mais de 50 fundos em operação. A estratégia agora é manter o Sul como centro de originação de negócios e usar São Paulo e Luxemburgo como pontes para ampliar a distribuição a investidores brasileiros e estrangeiros.

A gestora também avalia entrar em novas frentes de ativos alternativos, incluindo uma aproximação com estratégias de venture capital.

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