Hapvida ganha selo internacional com hospital pediátrico em Fortaleza

O Hospital Luís França, da Hapvida, em Fortaleza, tornou-se o primeiro hospital pediátrico do Brasil a receber três estrelas no Global Hospital Rating, avaliação internacional conduzida pela Statista em parceria com a revista americana Newsweek.

A unidade é dedicada exclusivamente ao atendimento infantil e tem 38 pontos de atendimento no pronto-socorro, UTI pediátrica e centro cirúrgico. No último trimestre, realizou mais de 1.500 cirurgias. O tempo médio entre a chegada do paciente e a avaliação médica é de vinte minutos.

A avaliação considera critérios como segurança do paciente, qualidade assistencial e tecnologia em saúde. Também entrou na análise o protocolo adotado pelo hospital para identificar sinais de abuso e negligência contra crianças, incorporado aos treinamentos das equipes médica e de enfermagem.

O selo tem validade de três anos.