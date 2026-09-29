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Hapvida ganha selo internacional com hospital pediátrico em Fortaleza

Luís França é o primeiro hospital infantil brasileiro a receber três estrelas em avaliação da Statista com a Newsweek

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 11h00
Fachada moderna do Hospital Infantil Luís França, com seções de Emergência Pediátrica e Atendimento Eletivo em azul. A estrutura tem detalhes coloridos em tons de azul, laranja e vermelho, sob um céu azul com nuvens brancas. Uma rua escura e calçadas vermelhas em primeiro plano.
Hospital Luis França, da Hapvida (Divulgação/Divulgação)
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O Hospital Luís França, da Hapvida, em Fortaleza, tornou-se o primeiro hospital pediátrico do Brasil a receber três estrelas no Global Hospital Rating, avaliação internacional conduzida pela Statista em parceria com a revista americana Newsweek.

A unidade é dedicada exclusivamente ao atendimento infantil e tem 38 pontos de atendimento no pronto-socorro, UTI pediátrica e centro cirúrgico. No último trimestre, realizou mais de 1.500 cirurgias. O tempo médio entre a chegada do paciente e a avaliação médica é de vinte minutos.

A avaliação considera critérios como segurança do paciente, qualidade assistencial e tecnologia em saúde. Também entrou na análise o protocolo adotado pelo hospital para identificar sinais de abuso e negligência contra crianças, incorporado aos treinamentos das equipes médica e de enfermagem.

O selo tem validade de três anos.

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